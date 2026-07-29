Ce n’est désormais plus un secret : BioWare planche actuellement sur le prochain opus de Mass Effect, qui devrait enfin pouvoir revenir après une longue décennie d’absence. Et bien que le studio ait confirmé avoir déjà beaucoup à faire avec ce titre, de nombreux fans de Dragon Age continuent d’espérer que comme Mass Effect en 2021, leur attente jusqu’au successeur de The Veilguard puisse être comblée avec un remaster de la trilogie originale. Ce qui pourrait, malheureusement, s’avérer beaucoup plus délicat dans le cas de Dragon Age.

Pour cet ancien de BioWare, un remaster de Dragon Age est peu probable

Interrogé à ce sujet par le média FRVR, Mark Darrah, ancien producteur exécutif de la franchise, a révélé qu’il avait effectivement été dans ses plans de réserver le même traitement à Dragon Age, avec une compilation qu’il avait même prévu d’appeler « Champion’s Edition ». « Ça a toujours été mon projet : on va créer une Champion’s Trilogy, on va rétrospectivement en faire, disons, trois jeux mettant en scène trois personnages importants différents, et on va les regrouper, les rassembler pour en faire une trilogie », a-t-il déclaré.

Le problème, cependant, c’est que si les trois premiers opus de Mass Effect tournaient tous sous Unreal Engine 3, ce qui a grandement facilité leur remasterisation, on ne peut pas vraiment en dire autant des trois premiers opus de Dragon Age. Pour preuve, alors que les deux premiers ont été développés à partir du Aurora Engine, moteur maison de BioWare à l’époque, Inquisition, de son côté, a été conçu à partir du Frostbite Engine, moteur propriétaire d’Electronic Arts. Ce qui serait déjà loin de rendre service au studio en vue d’un remaster.

Pire encore, le fait est que même en ayant été développés à partir du même moteur, Dragon Age Origins et Dragon Age 2 tournent tous deux sous une version différente de celui-ci : la version Eclipse pour le premier, et la version Lycium pour le second. Autant dire, donc, que les remasteriser constituerait un gros défi pour BioWare. Surtout sachant qu’il n’y a « pratiquement plus personne qui maîtrise le moteur Aurora » au sein du studio selon Darrah ; et que « pratiquement aucune entreprise » externe ne pourrait par conséquent s’en occuper.

Mass Effect Édition Légendaire / © BioWare, Electronic Arts

La priorité du studio reste pour l’heure Mass Effect 5

Et comme si la situation n’était pas déjà assez compliquée comme ça, l’ancien producteur exécutif de Dragon Age, parti du studio en 2020, ajoute qu’« Electronic Arts n’aime pas avoir des employés ». « Donc, s’ils doivent se lancer là-dedans, ça doit se faire sous l’égide de BioWare, ce qui signifie qu’ils ne travailleront pas sur autre chose ». En d’autres termes : le studio étant déjà on ne peut plus occupé avec Mass Effect 5, ce n’est sans doute pas demain la veille qu’un remaster de Dragon Age va pouvoir voir le jour. Pas plus qu’un nouvel opus, d’ailleurs.

Source : FRVR