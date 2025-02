Ea est officiellement revenu sur l'échec de Dragon Age The Veilguard, et les plans de l'éditeur pour BioWare risquent clairement d'en refroidir plus d'un.

Après avoir traversé un long enfer du développement, Dragon Age The Veilguard est sorti dans la douleur fin octobre dernier. Malheureusement pour lui, et surtout BioWare, le résultat s'est montré particulièrement décevant pour son éditeur, Electronic Arts. Avec des chiffres 50% inférieurs à ses estimations, l'avenir de la licence, et de son studio en général, semblent bien compromis. Surtout si l'on se réfère aux déclarations du PDG d'EA, Andrew Wilson, à l'occasion du dernier appel aux investisseurs pour le troisième trimestre de l'année fiscale 2025.

Dragon Age The Veilguard, ou l'architecte d'un changement sinistre pour BioWare ?

D'aucuns dirait que la situation actuelle de BioWare lui pendant au nez depuis des années, après une succession de déception tant pour son éditeur que pour ses joueurs. Dragon Age The Veilguard était en quelque sorte le jeu de la dernière chance pour un studio autrefois adoré, mais depuis un moment en sérieuse perte de vitesse. Ce quatrième opus dans sa franchise fantastique a d'ailleurs connu une gestation atrocement compliquée. Pendant un temps, EA envisageait d'y intégrer des éléments de jeux-services, avant de finalement valider la formule d'un RPG solo plus traditionnel suite à l'énorme échec d'Anthem.

Si l'on en croit Andrew Wilson, PDG d'EA, dans son dernier appel aux investisseurs, cette décision autour de Dragon Age The Veilguard serait rétrospectivement une regrettable erreur. « Le troisième trimestre de l'année fiscale 2025 n'était pas au niveau des performances attendues. Nous savons, en tant que leader du divertissement, que des grands jeux, même bien peaufinés, peuvent manquer leurs objectifs. Les jeux doivent directement atteindre les demandes en constante évolution des joueurs, qui cherchent à rejoindre des mondes connectés et des engagements plus profonds au-delà de titres à haute valeur narrative. Dragon Age The Veilguard entrait dans cette dernière catégorie, mais n'a pas touché une audience assez large dans un marché hautement compétitif ».

En lisant entre les lignes, on peut donc en déduire que le PDG d'Electronic Arts entend pousser BioWare à réintégrer les éléments jeux-services qu'il désirait tant voir dans Dragon Age The Veilguard. Cela augure potentiellement quelque chose d'inquiétant notamment pour le tant attendu Mass Effect 5. Surtout en sachant que son studio en est maintenant réduit à moins de 100 employés, une grande partie des développeurs ayant été réalloués à l'effort de guerre autour de Battlefield 6 et consorts, ou licenciés...

