Alors qu'on pensait que BioWare en avait déjà terminé avec Dragon Age The Veilguard, qui est sorti ce mois-ci sur le PS Plus et pourrait arriver courant avril sur le Xbox Game Pass, voilà que du contenu gratuit surprise s'est invité sur Thédas. Pour le moment, ces ajouts ne cibleraient cependant que la version PC, sauf changements ultérieurs. Mais cela pourrait malheureusement ne pas avoir lieu d'être.

Contenu gratuit surprise post-lancement pour Dragon Age The Veilguard

Aux dernières nouvelles, tout portait à croire que la cinquième mise à jour de Dragon Age The Veilguard, arrivée en juin dernier, marquait la fin définitive du support du jeu par BioWare. Avant sa sortie, le studio n'envisageait en effet pas de développer un DLC ou une extension pour la suite d'Inquisition. D'autant que, à bien des égards, et surtout aux yeux de son éditeur Electronic Arts, le titre s'est révélé être une cuisante déception. Le titre a en effet affiché des chiffres de vente bien en-dessous des attentes du géant américain. Il a par ailleurs déçu de nombreux fans de la célèbre licence RPG au parcours rocambolesque de BioWare.

Pourtant, contre toute attente, voilà qu'un pack cosmétique a tout récemment débarqué sur Dragon Age The Veilguard... mais pour l'heure uniquement sur sa version PC. Baptisé « Pack d'apparence d'armes de Rook », celui-ci apporte donc pléthore d'apparences alternatives pour les différentes armes du jeu, et ce pour les trois classes du jeu que sont Guerrier, Voleur et Mage. Ces apparences semblent par ailleurs être en lien direct avec l'Enclin, et prennent ainsi des formes assez torturées, qui ne seront potentiellement pas du goût de tout le monde.

Les fans spéculent cependant qu'il s'agirait en réalité d'un pack qui était déjà présent dans les fichiers du jeu, en vue d'une future promotion. Il ne serait alors pas question de nouveau contenu tout récemment créé par BioWare. Reste donc à voir si ce pack sera également déployé à une date ultérieure sur PS5 et Xbox Series. À moins qu'il ne s'agisse plutôt d'une forme de soubresaut post-mortem pour Dragon Age The Veilguard. Rappelons en effet qu'une grande partie des développeurs du studio a depuis été transférée sur d'autres gros chantiers en cours chez Electronic Arts, comme un certain Battlefield 6.

Source : Reddit