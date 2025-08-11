Dans une récente interview de l'ex-producteur exécutif de Dragon Age, on apprend qu'un rêve des fans et de BioWare aurait été détruit par Electronic Arts.

Depuis plusieurs années, BioWare traverse une période particulièrement délicate, en enchaînant des sorties jugées très décevantes par son éditeur, Eletronic Arts, mais aussi par de nombreux joueurs. Dragon Age The Veilguard, son dernier titre en date, a malheureusement aussi été un échec pour le géant américain. Mark Darrah, l'ancien producteur exécutif de la franchise, qui a quitté le studio en 2022, est revenu sur cette triste situation dans une interview auprès de MrMattyPlays, et a notamment confié que cela a eu pour cause la destruction d'un rêve des fans de la licence.

Un rêve des fans de Dragon Age et de BioWare qui n'aura jamais lieu d'être ?

Après le gros succès commercial de Dragon Age Inquisition en 2014, au point d'être sacré jeu de l'année, BioWare a malheureusement enchaîné les bides, notamment aux yeux d'Electronic Arts, avec Mass Effect Andromeda en 2017, Anthem en 2019, et Dragon Age Veilguard cette année. Le Remaster de la trilogie originale Mass Effect a heureusement relevé le niveau, en attendant le prochain opus de la franchise, qui ne devrait pas sortir avant de très longues années, avec une certaine inquiétude de la part des fans.

L'avenir de Dragon Age semble de son côté particulièrement compromis, malgré un Origins qui reste encore aujourd'hui l'un des meilleurs RPG de tous les temps. Après le succès de Mass Effect Édition Légendaire, le remaster de la trilogie de l'iconique franchise space opera, BioWare aurait ceci dit caressé l'idée d'offrir un traitement similaire aux trois premiers opus de sa célèbre licence dark fantasy (Origins, Dragon Age 2 et Inquisition, donc). C'est en tout cas ce qu'a confié Mark Darrah, producteur exécutif de la franchise pendant 20 années de bons et loyaux services, auprès de MrMattyPlays dans l'interview ci-dessous.

Compte tenu des résultats de BioWare ces dernières années, l'homme nous apprend qu'Electronic Arts était prétendument très frileux à l'idée de financer un projet de remaster des trois premiers jeux Dragon Age. « Je pense que BioWare devrait le faire, mais je ne pense pas que ça arrivera. Electronic Arts l'a dit publiquement, il n'aime bizarrement pas les remasters. On a proposé de nombreux pitches à ce sujet, mais l'éditeur a toujours refusé. Je pense qu'ils aurait pu accepter, mais avec les moyens du studio, car ils ne voulaient pas gaspiller leur argent dessus, alors qu'ils financent énormément d'autres choses potentiellement plus lucratives ».

Source : MrMattyPlays sur YouTube