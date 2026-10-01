Très critiquée par les fans de Dragon Age Origins, la séquence du Néant est également désavouée par l’un des créateurs du jeu, qui avoue sans détour ne pas l’aimer.

Si les joueurs peuvent parfois se montrer très critiques envers les jeux qu’ils découvrent, les développeurs n’ont pas forcément toujours besoin d’eux pour cela. En effet, tout créatif vous le dira : il n’y a probablement pas plus critique qu’un créateur envers son propre travail. Vous en doutez ? Dans ce cas, peut-être les récentes déclarations de Mark Darrah, co-directeur de Dragon Age Origins, vous convaincront du contraire. Car à l’instar des fans, ce dernier le reconnaît sans hésiter : la séquence dans le Néant « n’est pas un très bon contenu ».

Vous avez détesté le Néant dans Dragon Age Origins ? Le créateur du jeu aussi !

Oui, on sait. Rien que d’entendre parler de cela vous a probablement provoqué quelques sueurs froides. Car Dragon Age Origins a peut-être été très bien reçu par la presse comme les joueurs, qui lui ont attribué la même note de 86/100 et 8.6/10 sur Metacritic, mais cela ne veut pas dire pour autant que tout était parfait à l’intérieur. Et la fameuse séquence dans le Néant, notamment, fait partie des points les plus décriés du jeu, même si certains continuent corps et âme de défendre l’approche de BioWare sur la question.

Et clairement, Darrah n’en fait pas partie. Interrogé par un fan sur les fonctionnalités qu’il supprimerait de chaque épisode de Dragon Age s’il en avait l’opportunité, le réalisateur du jeu s’est empressé de répondre la séquence dans le Néant. « Il y a certaines choses dans Dragon Age Origins qui, à mon sens, n'ont pas très bien vieilli. […] Il est tellement vaste. Je pense que je serais sans doute tenté soit de supprimer, soit de réduire drastiquement la séquence de rêve du Cercle des Mages. Ce n'est pas du très bon contenu. C'est un peu du remplissage », avoue-t-il.

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Une séquence développée à la va-vite sur la fin

Avant de confier, d’ailleurs, qu’il s’agit d’un segment développé « assez rapidement sur la fin [du développement] », ce qui explique probablement pourquoi sa qualité n’est pas forcément au même niveau que celle du reste de Dragon Age Origins. Si vous faites partie de ces joueurs pour qui cette séquence est une épreuve à subir, donc, sachez que vous n’êtes pas seul. Heureusement, cela n’a aucunement impacté la réception du jeu, qui reste aujourd’hui encore l’un des épisodes préférés du public dans l’histoire de la franchise.

Source : Mark Darrah