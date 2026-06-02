Très vocal de son point de vue de vétéran de l'industrie, le directeur de Dragon Age évoque un nouveau moyen de financer le jeu vidéo compte tenu de la conjoncture actuelle.

Qu'il s'agisse du petit monde de la tech comme ailleurs, la situation économique actuelle n'est clairement pas au beau fixe, pour plusieurs raisons peu réjouissantes pour l'avenir. S'agissant de la sphère du jeu vidéo, Mark Darrah, ancien patron de Dragon Age et vétéran influent de BioWare, a partagé dans une récente vidéo une idée visant à améliorer le financement de projets qui sont de plus en plus chers et qui peinent souvent à rentrer dans leur frais, même avec d'excellents chiffres de vente. Une idée sur le papier pertinente et déjà très répandue au cinéma, mais qui étrangement a moins fait de petits dans le domaine vidéoludique.

Le jeu vidéo, un produit culturel qui doit se rapprocher du cinéma selon l'ancien directeur de Dragon Age

À l'instar de Tim Cain, vétéran de Fallout, qui partage souvent son opinion sur l'industrie du jeu vidéo, Mark Darrah, ancien patron de Dragon Age, publie régulièrement des vidéos où il discute de l'état du monde vidéoludique qu'on connaît aujourd'hui, et parfois propose des idées pour le rendre meilleur. Sa dernière vidéo en date s'intéresse justement au financement des jeux vidéo, qui actuellement compte principalement sur les ventes initiales, puis des microtransactions, ou le tant décrié dispositif des jeux-services pour les titres visant à vivre sur le très long terme.

L'ex-directeur de Dragon Age avait toutefois une idée qu'on voit finalement assez peu souvent dans le domaine du jeu vidéo, et au contraire très fréquemment dans le domaine du cinéma : le placement de produit. En guise d'illustration, il prend le cas du film live-action Les Schtroumpfs, qui a pu se financer tout seul rien que grâce à des placements de produits, ne coûtant donc presque rien. « Peut-être que les placements de produits pourraient prendre une plus grande part dans le développement des jeux », suggère Mark Darrah.

Pour aller dans le sens de la suggestion de l'ancien patron de Dragon Age, on peut citer le fait que Resident Evil Requiem intégrait des placements de produit, comme notamment le pick-up Porsche de Leon et les montre Hamiltons que Grace et lui portent, bien qu'on ne sache pas exactement à quel point cela a contribué à son financement. Dans un monde où même des énormes succès commerciaux peuvent mener à la fermeture d'un studio, peut-être que l'idée de l'ex-directeur de Dragon Age serait davantage à creuser. L'avenir nous le dira.

Source : Mark Darrah sur YouTube