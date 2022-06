Et une nouvelle adaptation de jeux vidéo signée Netflix, une ! Dragon Age Absolution, une série animée basée sur l’univers de Tedas, vient d’être révélée.

Le Netflix Geeked consacré aux jeux vidéo et leur adaptation a commencé avec une belle surprise. Alors que Dragon Age Dreadwolf se fera encore attendre, BioWare a prévu une belle mise en bouche pour les fans.

Une série Netflix pour patienter avant Dragon Age 4

Netflix et BioWare ont annoncé ce vendredi 10 juin Dragon Age Absolution. Une série d’animation basée sur le célèbre RPG. L’histoire, annexe aux événements des épisodes principaux se déroulera en plein Tevinter après les événements d’Inquisition. Il s’agira visiblement davantage d’un standalone que d’un véritable spin-off. L’adaptation mettra en scène de nouveaux personnages inédits et une histoire originale qui aura en son centre une jeune elfe.

Les fans de la licence retrouveront visiblement tous les éléments qui ont fait le succès du lore de Dragon Age dont des mages, des Templiers, des Quinari et quelques autres surprises. Prévue pour Dragon Age Absolution, la série sera dirigée par Mairghread Scott (Wonder Woman: Bloodlines) et produite par Red Dog Culture House. Rendez-vous en décembre 2022 sur Netflix pour patienter en attendant l’arrivée de Dragon Age Absolution.