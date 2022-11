Dragon Age Absolution dévoile enfin une première bande-annonce et dévoile sa date de sortie. La série d'animation arrive plus vite qu'on ne le pensait.

Alors que Dragon Age 4 progresse doucement mais sûrement, BioWare entend offrir une petite mise en bouche aux fans. Après plusieurs années de disette, Netflix vient enfin leur donner quelque chose à se mettre sous la dent : Dragon Age Absolution. Le géant du streaming a enfin dévoilé les premières images et de sa série d’animation, ainsi qu’une date de sortie.

Dragon Age Absolution sera disponible en décembre

Netflix collecte les adaptations de jeux vidéo avant autant de ferveur que Thanos et les Pierres d’Infinité. Après Arcane et Cyberpunk Edgerunners, ce sera donc au tour de Dragon Age Absolution. La série d’animation produite par le studio Red Dog Culture House (The Witcher : Nightmare of the Wolf) sera disponible sur la plateforme SVoD dès le 9 décembre 2022. Découpée en 6 épisodes de 30 minutes, l’adaptation raconte l'histoire de Miriam, une ancienne esclave elfe devenue mercenaire. Ses péripéties la mèneront vers un cambriolage raté contre l’homme le plus puissant de Tevinter, terrain de jeu de Dragon Age 4.

Dragon Age Absolution devrait donc servir de préquelle au jeu tant attendu et il n’est pas exclu de retrouver certains personnages dans le quatrième volet. Netflix et Electronic Arts misent donc sur un casting solide, où l’on retrouve par exemple Ashly Burch (Horizon Zero Dawn) dans le rôle de Qwydion, une mage Qunari bavarde qui a un penchant pour les explosions. Matt Mercer (Overwatch, Persona 5, Critical Role) incarnera Fairbanks, un combattant rebelle qui se distingue par son sens de l’aventure. Josh Keaton (Marvel’s Spider-Man, Hercule) prêtera quant à lui sa voix à Rezaren , un homme déterminé à faire de Tevinter un meilleur endroit, peu importe le prix.