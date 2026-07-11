Après l'échec cuisant de The Veilguard, l'avenir de Dragon Age 5 paraît bien compromis, mais les idées ne manquent pas pour cette suite, si elle peut voir le jour.

Un BioWare en sérieuse perte de vitesse depuis des années n'a malheureusement pas réussi à redresser le navire avec un Dragon Age The Veilguard controversé et au succès commercial très décevant pour son éditeur. Il semble donc très peu probable qu'un Dragon Age 5 ait la moindre chance d'exister. À moins peut-être que Mass Effect 5, dont on a toutefois extrêmement peu de nouvelles, arrive à sauver le studio tel un Commandant Shepard. Malgré tout, David Gaider, scénariste historique de la franchise, aurait plusieurs idées pour une suite à la saga RPG fantasy de BioWare, si les étoiles devaient s'aligner.

Un scénario tantôt catastrophe, tantôt avec de l'espoir pour Dragon Age 5

Dans une récente interview auprès PC Gamer, David Gaider, ancien scénariste principal de BioWare, a confié d'entrée de jeu qu'il pense que la franchise Dragon Age est probablement bel et bien morte chez Electronic Arts. Cependant, s'il avait l'opportunité de travailler à nouveau dessus, il se dit prêt à relever le défi. Il explique vouloir « revenir aux sources de ce qui a séduit tant de joueurs au départ, explorer un univers sombre et dangereux, et oser des choix susceptibles de bousculer le public ».

Bien qu'il se verrait bien redonner vie à Dragon Age, qu'il considère à bien des égards comme « son bébé », ayant travaillé sur tous les jeux jusqu'à Inquisition, il n'apparaît pas très optimiste quant à son avenir, du moins tant qu'elle reste entre les mains d'Electronic Arts, et il est hélas difficile de lui donner tort. Il évoque notamment le développement apparemment extrêmement douloureux de Dragon Age The Veilguard, qu'il a suivi de loin, mais dont il aurait entendu des échos peu reluisants sur la manière dont l'éditeur aurait mis des bâtons dans les roues des développeurs.

© BioWare

En attendant un nouvel appel des dragons ?

Actuellement, David Gaider se consacre à d'autres projets chez Summerfall Studios, qu'il a cofondé après avoir quitté BioWare suite à la sortie cataclysmique d'Anthem en 2019. L'équipe de Summerfall travaille en ce moment sur un RPG centré sur un casse. Un projet qui semble beaucoup enthousiasmer l'ancien scénariste de Dragon Age. Le studio semble cependant, comme beaucoup d'autres malheureusement ces derniers temps, éprouver des difficultés à obtenir des financements. Reste donc à savoir si Summerfall parviendra à réunir les fonds nécessaires pour achever son jeu et si Gaider sera amené à travailler de nouveau sur sa franchise de cœur, Dragon Age.

Source : PC Gamer