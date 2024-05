Contrairement au jeu Star Wars The Mandalorian annulé, le très attendu Dragon Age 4 n'a pas été désavoué par Electronic Arts. Il a néanmoins connu des hauts et des bas, ce qui aurait pu le renvoyer aux calendes grecques. Mais ces dernières semaines, l'optimiste semble prendre le pas et les indices sur une sortie plus proche qu'on ne le croit se multiplient. L'éditeur EA a lui-même affirmé avoir deux jeux annoncés dans ses cartons, avec un lancement d'ici mars 2025. C'est suffisant pour faire monter la tension des fans, mais il y a d'autres découvertes pour le moins intrigantes.

BioWare n'a pas été préservé des licenciements massifs qui touchent l'industrie vidéoludique depuis 2023. « Si vous vous demandez quel sera l'impact sur Dragon Age : Dreadwolf, permettez-moi de préciser que notre dévouement envers le jeu n'a jamais faibli. Notre engagement reste identique et nous travaillons tous dans le but que ce jeu soit digne du nom Dragon Age. Nous sommes confiants que nous disposerons du temps qu'il faut pour s'assurer que Dragon Age 4 atteigne son plein potentiel » avait alors indiqué Gary McKay, directeur du studio, pour tenter de rassurer tout le monde.

Mais jusqu'à maintenant, Dragon Age 4 Dreadwolf ne s'est pas réellement montré. Et pourtant, sa sortie serait imminente. D'après le journaliste Jeff Grubb, la date de sortie serait bien prévue en 2024. Il a même ajouté récemment que le prochain épisode sortira de sa tanière « au Summer Game Fest 2024 ou dans ces eaux-là ». Un trailer de gameplay dans deux semaines avec une date définitive ? Peut-être. Sur les forums de ResetERA, un utilisateur a fait une découverte qui laisse à penser que le lancement ne serait pas si loin que cela. « Au fait, vous pouvez pré-télécharger Dragon Age 4 sur Xbox en utilisant l'application mobile. Ce n'est évidemment qu'un fichier temporaire, mais c'est déjà cool. Il ne reste plus beaucoup de temps » a déclaré Mr Evil 37.

Du gameplay au Xbox Showcase 2024 ?

Jez Corden du site Windows Central aurait même suggéré une apparition de Dragon Age 4 au Xbox Showcase 2024 du 9 juin prochain à 19h00. « Microsoft has also landed marketing deals for some major upcoming third-party titles too, with at least one gameplay debut that may bring solace to one weary fanbase ». Si l'on vous met la phrase originale, c'est parce que le terme « solace » a fait réagir des fans. Pour certains, Jez Corden fait discrètement référence à Solas. L'un des nouveaux compagnons introduits dans Dragon Age Inquisition, qui est un mage elfe chauve et qui a une importance capitale dans le dernier opus. Un personnage ultra populaire auprès des joueuses et joueurs, qui a été largement mis en avant par BioWare. Rendez-vous donc pour la conférence Summer Game Fest 2024 et / ou au Xbox Showcase pour peut-être apercevoir Dragon Age 4.