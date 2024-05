Dix ans après le dernier opus en date, les fans de Dragon Age attendent impatiemment une quatrième itération. Officialisé sous le titre “Dreadwolf”, Dragon Age 4 se profile pour un avenir proche. Mais la date de sortie ne semble pas faire l'unanimité. Entre les fuites et les suggestions officielles, la dissonance laisse encore planer le doute. Mais un insider bien connu aurait eu de nouvelles informations à ce sujet...

Dragon Age 4 pourrait bientôt se montrer davantage

On ne présente plus Jeff Grubb, l'insider qui partage régulièrement des nouvelles de l'industrie vidéoludique sur sa chaîne YouTube. Dans sa dernière vidéo, il évoque plusieurs informations qu'il aurait eu de la part des développeurs eux-mêmes au sujet de Dragon Age 4.

Tout d'abord, les retours qu'il a eu suggèrent que l'équipe est satisfaite de l'état de développement du jeu. Dragon Age 4 semble ainsi en bonne voie. Dès lors, Jeff Grubb affirme que le jeu se montrera « au Summer Game Fest ou dans ces eaux-là ». De fait, l'événement est devenu LE lieu où montrer ses jeux. Alors, ce quatrième opus étant attendu pour l'année fiscale en cours, il serait étonnant de ne pas le voir prochainement.

Mais ce n'est pas tout. Grubb persiste sur une hypothèse qu'il avait déjà avancé auparavant. Alors que certaines lectures suggèrent que Dragon Age 4 arrivait à la fin de l'année fiscale, soit vers mars 2025, l'insider estime que la sortie devrait être bien plus proche de nous.

De fait, selon lui, le nouveau Dragon Age sortirait « plus tard cette année ». À ce titre, une présentation au Summer Game Fest serait l'occasion d'avancer « tous les détails » autour de cet opus. Si l'hypothèse se concrétise, nous pourrions donc y jouer peu de temps après.

Néanmoins, si 2024 reste la fenêtre de sortie privilégiée par Grubb, le recul reste de mise. Qui plus est, on se rappelle que BioWare a licencié une partie de son équipe l'an dernier. Cela aura probablement eu un impact sur l'avancée des projets en cours. Patientions donc pour des informations officielles de BioWare et EA. Et il y a des chances que celles-ci ne se fassent plus attendre longtemps !