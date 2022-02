Cela fait un petit bout de temps que Dragon Age 4 fait parler de lui tout en restant particulièrement avare en informations. BioWare a donc décidé de prendre la parole et de s'exprimer un peu plus.

Le projet le plus attendu du studio BioWare se fait désirer. C'est le moins que l'on puisse dire. C'est pourquoi Gary McKay, le vice-président du studio a prit officiellement la parole pour donner quelques nouvelles et informations pour faire patienter.

Les différentes phases de développement de Dragon Age 4

Comme vous le savez peut-être, le développement d'un jeu se déroule en plusieurs étapes. Il y a d'abord les phases de conception et de préproduction, au cours desquelles une équipe travaille sur la vision créative du jeu et commence à poser les bases techniques, c'est-à-dire à créer le plan conceptuel et technologique du jeu. L'itération et la flexibilité sont essentielles à ce stade, car les idées et les mécanismes du jeu sont proposés, testés et affinés. Une fois le projet terminé, la phase de production commence. La production consiste à mettre en œuvre le plan : prendre ces idées et les transformer en un jeu fonctionnel. Finalement, l'équipe passe à la phase Alpha, puis à la phase Bêta, où l'on peaufine le jeu et où les éléments spéciaux prennent vraiment vie.

BioWare partage évidemment son enthousiasme sur le développement d'un tel jeu avec toute la concentration qui va avec pour un RPG AAA :

Pour le prochain Dragon Age, nous sommes en plein milieu de la production, ce qui est une sensation formidable. Notre plan a été achevé l'année dernière, et nous nous concentrons maintenant sur la réalisation de notre vision : création d'environnements étonnants, de personnages profonds, d'une jouabilité forte, d'une écriture percutante, de cinématiques émotionnelles, et bien plus encore. Le plan du jeu est bien compris et l'équipe est concentrée.

Quelques regrets

Mais le vice-président parle aussi de certains départs qui ont eu forcément un impact significatif sur le projet :

Alors que nous poursuivons notre voyage, nous voulions souhaiter à Christian Dailey un adieu sincère de BioWare. Christian a commencé avec nous en 2018 et a eu une grande influence sur nos jeux et notre équipe de direction, plus récemment en tant que producteur exécutif sur le développement de Dragon Age. L'industrie des jeux est en constante évolution et parfois les gens veulent aller essayer de nouvelles choses - nous comprenons, mais il va nous manquer en tant qu'ami et collègue.

Un studio avec pas al de vétérans

Les divers départs ne sont pas rassurants pour les joueurs, mais McKay souhaite tout de même assurer que de nombreux vétérans avec une grande expérience sont encore au sein du studio. À l'image du directeur de production du jeu qui est Mac Walters et qui a récemment dirigé le développement de Mass Effect Legendary Edition et qui travaille pour BioWare depuis 18 ans. Ou encore Corrine Busche, qui a dirigée la conception de Dragon Age et qui a une expérience de plus de 15 ans.

Vous l'avez compris, il va falloir être encore patient, mais les choses bougent et progressent dans le bon sens. Dragon Age 4 est attendu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.