Et si le très attendu Dragon Age 4 alias Dragon Age : Dreadwolf sortait finalement plus tôt que prévu ? C'est en tout cas la bonne nouvelle du jour qui vient tout droit des informations de Jeff Grubb, un initié bien connu dans le milieu qui possède toujours de croustillants renseignement à se mettre sous la dent.

Dragon Age 4 plus tôt que prévu

Au sein des jeux les plus attendus, outre Starfield, qui est sur toutes bouches, le RPG Dragon Age 4 suscite aussi beaucoup d'excitation. À tel point qu'un fan de la franchise a récemment interrogé le journaliste Jeff Grubb sur Twitter quant à la date de sortie de l'épisode Dreadwolf. Sachant que l'homme est dans les petits papiers de gens travaillant dans le milieu du développement, sa réponse ne s'est pas faite attendre. L'insider a répondu que selon ses informations, le jeu est actuellement prévu pour l'été 2024 soit dans un tout petit peu plus d'un an. D'ici là il est évidemment toujours possible que le bébé de BioWare prenne encore beaucoup de retard mais c'est déjà un point très positif pour le développement du titre.

D'autant que depuis quelque temps l'équipe qui travaille sur le titre est renforcée avec le retour de Mark Darrah, l’ancien producteur exécutif de la licence ayant plié bagages en 2020. Le vétéran du JV viendra en effet s’assurer que ce nouvel épisode propose une expérience respectant l’héritage de la licence.

Deux sources confirment

Cette nouvelle information vient corroborer une déclaration précédente d'un autre insider bien connu : Tom Henderson qui déclarait que SKATE et Dragon Age Dreadwolf sortiront au milieu de l'année 2024. D'ailleurs l'homme avait pu accéder en début d'année à 20 minutes de jeu. Et même si l'ensemble était loin d'être finalité au niveau des textures et des mécaniques, une grosse comparaison avait été faite avec un certain God of War. De quoi confirmer effectivement que ce nouvel épisode de Dragon Age souhaite faire les choses différemment par rapport aux jeux passés. Aussi, on pouvait apprendre l'inexistence de la gestion de groupe et du choix de capacité, pourtant deux gros points fort du jeu de base. Espérons que les équipes de BioWare savent ce qu'elles font avec ces changements. Le jeu est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series.

Pour ce quatrième épisode de la saga, qu'aimeriez-vous voir comme nouveautés au niveau du gameplay ? Quelque chose de plus proche de God of War, est ce une bonne idée selon vous ?