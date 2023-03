Le développement de Dragon Age 4 n’aura pas été un long fleuve tranquille. Après avoir subi un reboot complet en 2018, EA a permis à BioWare de repenser son jeu comme un expérience entièrement solo après l’échec cuisant d’Anthem. Le chemin aura décidément été semé d’embuches, mais les développeurs voient enfin le bout du tunnel. Quelques mois plus tôt, l’équipe annonçait qu’une version interne était enfin entièrement jouable, avant de présenter une nouvelle fonctionnalité qui pourrait révolutionner la licence. Aujourd’hui, on apprend que les choses s’accélèrent considérablement au sein de BioWare.

De gros renforts pour le développement de Dragon Age 4

BioWare met le paquet pour sortir Dragon Age 4 le plus tôt possible. Alors que le quatrième épisode de la saga avait atteint le cap symbolique de l’alpha à l’automne dernier, le studio sort les grands moyens. Depuis septembre, le jeu est désormais en post-production, avec le soutien de l’équipe consacrée à Mass Effect, rapporte le site GamesBeat. Les développeurs s’affairent alors à peaufiner le jeu et l’expérience, les tâches liées à la production étant désormais plus nombreuses qu’avant. « Notre studio se concentre sur la création du meilleur Dragon Age Dreadwolf possible pendant que l’équipe principale de Mass Effect continue son travail de pré-production », explique Gary McKay, directeur général de BioWare, au média. « Nous continuons de peaufiner Dreadwolf, tout en se focalisant sur les éléments qui comptent le plus pour nos fans », a-t-il ajouté.

Pour s’en assurer, l’équipe de Dragon Age 4 pourra désormais compter sur Mark Darrah, l’ancien producteur exécutif de la licence qui a quitté le navire en 2020. Le développeur historique de la saga agira cette fois-ci en tant que consultant afin de s’assurer que la nouvelle expérience proposée respecte l’héritage de la franchise, ce qui serait une priorité absolue selon les informations du site. Darrah aurait en effet récemment approché BioWare afin de revenir travailler sur la licence et l’équipe y aurait vu l’opportunité de faire revenir un vétéran chevronné ayant joué un rôle crucial dans les trois derniers jeux Dragon Age.

Concept art de Dragon Age 4 Dreadwolf

L'épisode du renouveau ?

Les choses s’accélèrent donc pour Dragon Age 4, qui pourrait être l'épisode du renouveau. Les leaks dont il a été victime il y a quelque temps laissent en effet entrevoir une dimension plus beat'em all et action que par le passé. Le tout sera appuyé par un système de progression qui devrait se rapprocher de ce que Path of Exile propose. Là où la licence avait tendance à enfermer les joueurs dans une seule classe, le quatrième épisode devrait proposer encore plus de personnalisation en créant par exemple des guerriers assassins ou des des mages voleurs. Dreadwolf pourrait être l’épisode du changement, et pour la directrice générale du groupe EA il est naturel que le développement prenne alors plus de temps qu’à l’accoutumée.

BioWare a un long historique quant à la création de jeux solo extraordinaires avec des histoires puissantes dans lesquelles les fans peuvent s'immerger. Ils ont pris leur temps pour Dragon Age 4, en essayant de nouvelles choses, en faisant appel aux bonnes personnes et en s'assurant qu'ils affinent leur jeu. C’est normal pour un jeu complexe de ce genre. Cette phase de production prend du temps et le studio veut s'assurer de bien faire les choses pour ses fans. - Samantha Ryan, vice-présidente senior et directrice générale d'EA

Toujours aucune date de sortie pour Dragon Age 4 Dreadwolf. Selon certaines rumeurs, un lancement au début de 2024 serait envisagé. De son côté, BioWare a promis de donner des nouvelles concrètes du jeu. Peut-être que la période de l’E3 et du Summer Game Fest permettront d’avoir un aperçu du gameplay et des images in-game ?