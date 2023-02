Dragon Age 4 se fait toujours attendre. En développement depuis de longues années maintenant, la quatrième entrée de la saga a subi un reboot complet en 2018. Entre-temps, EA a lâché du lest pour permettre à BioWare faire un jeu entièrement solo. Le chemin aura été semé d'embûches, mais les développeurs sont enfin parvenus à créer une version entièrement jouable en interne. La communication autour du jeu est en revanche plus mince, le studio se contentant de lâcher quelques informations ici et là. Aujourd’hui, ce sont des détails sur la progression du jeu et de son système d'arbre de compétences qui ont été partagés et ça promet.

Un aperçu de l'arbre des compétences de Dragon Age 4

Après les leaks, Dragon Age 4 revient avec de nouvelles informations officielles. Dans un billet de blog publié ce jeudi 23 février 2023, BioWare se penche sur sa philosophie quant à la progression du personnage principal et ses compétences. Luke Barrett (Systems Designer), Bruno Porrio (UX Designer) et Kelsey Wicentowich (Technical UX Designer) partagent même un aperçu de leur travail et du processus de conception itératif des systèmes de progression et des arbres de compétences schémas à l’appui.

Le nouvel arbre de compétences laissera donc encore plus de latitude qu’avant. « Parce que nous proposons tant de choix, nous avons conçu un système qui peut être largement personnalisé, contrairement aux progressions plus linéaires » des épisodes passés, explique l’un des développeurs. En d'autres termes, pensez Path of Exile où vous pouvez faire des assassins mages, des guerriers voleurs ou autres. Un changement radical pour la franchise, qui enfermait jusqu'alors le joueur dans une seul classe.

Une première version du design de l’arbre de compétences de Dragon Age 4 montre une sorte de flocon avec des nœuds de compétences qui se rejoignent à des intersections. Il y aura donc au minimum six arbres, pour six classes, toutes avec des compétences et des spécialisations différentes. On aperçoit par exemple la mention de Guerrier, Champion et Capitaine, faisant sans aucun doute mention à des personnages axés sur le physique, le corps à corps et sans doute la défense. Les développeurs précisent néanmoins que les noms de spécialisation ne sont pas finaux.

Prototype de l'arbre de compétences de Dragon Age 4 Dreadwolf

Une changement majeur pour la saga

Un système qui a depuis évolué et qui sera soumis à des changements dans la version finale de Dragon Age 4. « Après plusieurs versions et validations, nous sommes parvenus à finaliser le design de l’arbre des compétences (qu’on ne peut pas vous montrer). C’était très important pour nous que le côté fantaisiste de jouer une certaine classe et les options de personnalisation apparaissent clairement et d'un seul coup d'œil sans submerger le joueur », précise BioWare. On sait par exemple que les nœuds attachés à des compétences ou des avantages majeurs seront accompagnés de vidéos et de descriptions claires pour que le joueur sache d’emblée sur quoi il va dépenser ses points et ce qu'il y gagnera.

Avec cette nouveauté, BioWare va pousser encore plus loin les mécaniques de RPG de la licence et laisser plus de liberté aux joueurs quant à la personnalisation de leurs personnages. Une chose est certaine, Dragon Age 4 est bien parti pour créer une rupture avec le reste de la licence. Les leaks laissaient en effet entrevoir une dimension plus beat'em all et action que par le passé. Il va néanmoins falloir patienter encore pour voir le jeu en action officiellement. Le studio avait néanmoins promis de donner des nouvelles concrètes de Dragon Age Dreadwolf cette année.