Les choses avancent sérieusement pour Dragon Age 4 Dreadwolf. Après un développement tumultueux ponctué par un reboot en 2018, la suite si attendue des fans vient de passer un cap majeur dans son développement.

Dragon Age 4 Dreadwolf enfin jouable

En phase de production depuis février dernier, le prochain jeu de BioWare est enfin entré en alpha. « Nous avons travaillé d’arrache-pied sur les différentes parties du jeu, mais ce n’est qu’à partir de la phase Alpha que le jeu commence à prendre forme. Pour la première fois, nous avons une vue d’ensemble sur l’intégralité du jeu, de la scène d'ouverture de la première mission jusqu’à la fin. Tout est maintenant visible, audible, jouable et forme une expérience cohérente », explique Gary McKay, directeur général de BioWare.

Cela ne signifie cependant pas que Dragon Age 4 est terminé pour autant, mais la phase Alpha est l’une des plus importantes du développement du jeu. Les développeurs peuvent désormais s’atteler au réalisme esthétique et peaufiner les mécaniques de gameplay. Pour améliorer toujours plus le jeu BioWare indique se reposer sur son équipe mais aussi des phases de playtest internes qui permettent de pousser l’expérience toujours plus loin. « Nous pouvons désormais évaluer le rythme du jeu, la façon dont les relations évoluent au fil du temps, la progression des joueurs mais aussi la cohésion narrative. Nous pouvons voir si l’histoire que nous avons écrite s’exprime correctement au travers des personnages, dialogues, cinématiques et évidemment le voyage du joueur ».

Tevinter et sa capitale confirmés

Le directeur général de BioWare rappelle que si Dragon Age 4 a été conçu comme un jeu service à une époque, ce sera bel et bien un jeu solo à part entière avec tout ce qui fait l’ADN de la franchise. Des personnages, des compagnons attachants et une histoire à propos des gens dans leur globalité. Tous ses éléments devraient être poussés à leur paroxysme si l’on en croit ses propos.

Détail intéressant, il est désormais confirmé que Dragon Age Dreadwolf emmènera les joueurs à Minrathie, la capitale de Tevinter, région encore non visitée dans la franchise. Une cité construite et alimentée par la magie qui devrait proposer une identité visuelle qui ne ressemble en rien à ce que l’on a vu pour le moment. « C’est assez spectaculaire » tease-t-il. Une nouvelle bande-annonce devrait être montrée cette année, très certainement aux Game Awards en décembre.