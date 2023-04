Dragon Age 4 est sur la bonne voie. Le développement du jeu aura été fastidieux et surtout marqué par un reboot en 2018. Si le nouvel épisode de la série devait initialement s’orienter vers du multijoueur et du jeu-service, l’échec cuisant d’Anthem a poussé EA à lâcher du lest et à commander finalement une expérience entièrement solo. Les développeurs voient enfin le bout du tunnel après tant d’années, une version complète étant enfin jouable en interne depuis quelques mois. Les choses progressent et BioWare semble fin prêt à montrer ce que son RPG a dans le ventre prochainement.

Bientôt une bande-annonce pour Dragon Age 4

Dragon Age 4 va bien se montrer très prochainement. Le développement du jeu s’accélère grâce au renfort de l’équipe consacrée à Mass Effect et le retour de Mark Darrah, l’ancien producteur exécutif de la licence qui ayant plié bagages 2020. Le vétéran viendra s’assurer que ce nouvel épisode propose une expérience respectant l’héritage de la licence, ce qui semble être une priorité absolue pour BioWare. Le jeu continue de se faire attendre, et le studio communique de temps à autre sur l’avancée du projet promettant toujours des nouvelles pour cette année. Il semblerait en revanche qu’une bande-annonce soit enfin prête à être dévoilée avec pourquoi pas une fenêtre de sortie à la clé.

EA aurait en effet contacté Fandom, le site hébergeant le fameux Dragon Age Wiki tenu par plusieurs fans passionnés, afin de discuter d’un partenariat pour diffuser le trailer de Dragon Age 4 Dreadwolf sur la page principale. Selon les modérateurs qui ont été informés de cette future collaboration (via felassan), les développeurs souhaiteraient également que Fandom aide la petite équipe à redécorer le wiki en question à l'approche de la sortie du jeu. L’idée serait alors d’avoir de nouveaux thèmes avec des images en arrière-plan collant aux nouveaux assets du jeu pour son lancement, le contenu des pages restant évidemment inchangé.

Un jeu plus orienté action ?

En d’autres termes, la machine promotionnelle de Dragon Age 4 va enfin se mettre en marche très prochainement. BioWare s’était pour l’instant contenté de quelques petits teasers histoire de donner un petit biscuit aux fans pour patienter. La prise de contact pour ce partenariat laisse néanmoins suggérer qu’une vraie bande-annonce sera diffusée dans les prochaines semaines et qu’une date de sortie, ou en tout cas une fenêtre de lancement, peut déjà être arrêtée. On peut supposer que la vidéo en question dévoilera enfin le nouveau personnage jouable, les enjeux de l’histoire et évidemment quelques compagnons de route. La période estivale semble toute indiquée pour donner des nouvelles du jeu, même si l’éditeur n’a pour le moment toujours pas confirmé son annuel EA Play qui se tient toujours en juin.

Les joueurs ont néanmoins pu découvrir un petit aperçu de Dragon Age 4. Du moins pas officiellement, puisque quelques séquences de gameplay avaient leaké sur la Toile, laissant entrevoir un épisode assez différent au niveau du système de combat. Le jeu a en effet l’air de tendre davantage vers le beat’em all avec un gameplay se rapprochant des derniers God of War. Des extraits qui ont suffit à diviser les fans sur ce point, certains regrettant de voir le mélange de stratégie et d’action lentement disparaître pour essayer de « plaire au public le plus large possible. » Il faudra patienter encore quelques mois pour se faire une idée plus concrète de ce quatrième épisode.