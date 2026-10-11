La relève des jeux d'horreur et de science-fiction pourrait être assurée avec Black Tides Draga's Wake. Ce jeu encore en développement chez Strange Creature Factory a déjà les arguments pour rivaliser avec Dead Space ou encore The Callisto Protocol en termes de gore et de body horror, ce genre qui prend un malin plaisir à torturer le corps humain et dont les deux jeux cités sont des maîtres absolus en attendant un certain ILL. Le trailer en met en tout cas plein la vue, surtout en matière d'hémoglobine. Découvrez les premiers détails sur ce futur titre annoncé sur PS5, XBOX Series X|S et PC.

C'est quoi Draga's Wake, le jeu d'horreur qui va plus loin que Dead Space et The Callisto Protocol ?

Avec Dead Space et The Callisto Protocol, il faut avoir le cœur déjà bien accroché. Mais Draga's Wake pourrait aller encore plus loin en matière de body horror. Le gore sera évidemment au rendez-vous, mais attendez-vous aussi à une étrangeté dérangeantes avec des corps humains particulièrement malmenés.

Dans le contexte, Draga's Wake est une sorte de compromis entre Dead Space, The Callisto Protocol et un fond de cale d'Assassin's Creed Black Flag. Pas de vaisseau spatial ici, mais bien un bateau à vapeur des années 1900 abandonné dans lequel on est pris au piège. Dans la peau de Draga, un contrebandier adepte de la piraterie moderne, on va devoir affronter toutes les horreurs nées dans ce navire après d'étrange rituels.

Mais c'est aussi dans son expérience de jeu que Draga's Wake semble se dresseur comme un cousin spirituel de The Callisto Protocol et Dead Space. Véritable jeu claustrophobique, on évolue non pas dans une station spatiale étriquée ou dans l'USG Ishimura, mais dans les cales de l'Ormora. Strange Creature Factory a en plus mis en place un système de combat très axé sur le corps à corps avec des armes blanche et une arme à feu aux munitions plus que limitées. La survie va être tendue, on vous le dit !

Mais là où Draga's Wake va trouver sa singularité par rapport à The Callisto Protocol, Dead Space et autres jeux du genre, c'est dans le côté ésotérique de son univers. Entre le navire qui devient un personnage à part entière et l'obscurité qui ronge le héros de l'intérieur, un véritable dilemme moral entre humanité et monstruosité va se mettre en place. Draga va-t-il laisser l'entité qui croit en lui prendre le contrôle tel Sukuna dans Jujutsu Kaisen ? À vous de décider.

Quand sortira Draga's Wake et sur quelles plateformes ?

Avec un premier trailer plus qu'explicite, les amateurs d'expériences d'expériences à la Dead Space et The Callisto Protocol sont évidemment à l'affut du premier jeu de Strange Creature Factory. Toutefois, le studio n'a pas encore communiqué de date de sortie. Une fenêtre serait envisagée en 2027 selon certains revendeurs, mais rien d'officiel. En revanche, on sait déjà qu'il sera proposé sur ces plateformes :

PS5

XBOX Series X|S

PC (via Steam)