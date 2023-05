Il y a quelques semaines nous pouvions approcher le merveilleux Dordogne, un jeu vidéo français assez somptueux. Dans celui-ci, vous incarnez Mimi, une jeune femme de 32 ans qui vient tout juste de perdre sa grand-mère avec laquelle son père a coupé les ponts pour une raison inconnue. Après une série de pérérties la jeune femme se retrouve dans la maison familiale dans le sud de la France. L'occasion pour les développeurs de proposer un récit touchant avec une patte artistique assez unique.

Dordogne : l'adorable jeu pour l'été

Typiquement il s'agit du jeu parfait pour l'été et notamment pour partir en vacance d'autant qu'il est accessible partout ou presque. Et ce jour nous pouvons apprendre que la date de sortie de Dordogne est fixée au 13 juin 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et Nintendo Switch. Comme vous pouvez l'admirer dans la bande annonce ci-dessous une belle partie de l'intérêt du jeu réside dans sa direction artistique.

Entièrement peint à la main façon aquarelle, le jeu propose de nombreux décors et environnements qui sont un peu une ode au sud de la France et à la région de la Dordogne. C'est apaisant, c'est chatoyant, et on peut presque entendre les cigales chanter à la vision d'un screenshot. En plus de ça, Dordogne fait le choix de partir sur une trame simple avec des événements qui peuvent nous concerner tous : les souvenirs d'enfance et la famille. On est bien loin de l'invasion d'aliens ou l'infestation de zombies à échelle globale. D'ailleurs le titre ne recèle aucune violence. Il se laisse savourer comme un bon pique-nique sous un arbre ombragé en plein été.

Un vent de fraicheur

De ce que l'on a pu voir, avec Dordogne vous êtes clairement dans un jeu qui vous propose une expérience assez unique et d'une grande douceur. Parfait pour faire voyager l'esprit sans se tracasser outre mesure par la difficulté du gameplay. Pour ceux qui n'ont pas le courage de lire l'intégralité de notre PREVIEW sur le sujet, on vous colle ici notre conclusion après 1h30 de jeu :