Doomsday: Last Survivors continue d’enchaîner les collaborations les plus improbables les unes que les autres. C’est un titan de l’univers manga qui arrivera dès le début 2026 dans le jeu.

Les années passent et Doomsday: Last Survivors (DLS) continue de captiver de nombreux joueurs sur Android et iOS. Ce jeu de survie en temps réel, qui plonge les joueurs dans un monde post-apocalyptique dévasté par des hordes de zombies, a récemment multiplié les collaborations avec des univers variés. Après Pacific Rim, Metal Slug 3, et bien d’autres, c’est désormais un escadron chevronné, habitué à trancher des titans géants, qui va faire son apparition.

Une collaboration entre Doomsday: Last Survivors et l'Attaque des Titans

2026 commence fort pour les joueurs de Doomsday Last Survivors avec un crossover immanquable : L’Attaque des Titans. Du 1er janvier au 28 février 2026, les deux mondes post-apocalyptiques se heurtent dans une bataille épique pour la survie. Les joueurs devront affronter non seulement des zombies, mais aussi des titans géants, dans une aventure où les combats titanesques et la stratégie de survie se mélangent pour une immersion que l’on nous promet totale. Cet événement proposera une palette d’activités et de récompenses exclusives, ainsi que plusieurs modes de jeu inédits pour explorer l’univers de L’Attaque des Titans.

Les joueurs de Doomsday Last Survivors pourront ainsi participer à des missions telles que l’« Opération de Reprise des Murs », visant à reconquérir des territoires envahis par des titans, ou « l’exploration au-delà des Murs », pour affronter des hordes de zombies géants. Deux phases de points de combat des forces anti-Titans seront également disponibles, sans oublier « les Épreuves du Bataillon » qui mettront à l’épreuve les compétences stratégiques des joueurs. Et dès le 13 janvier 2026, un combat contre le boss du Monde viendra mettre au défi les joueurs les plus chevronnés, dans un cadre totalement dans le thème. Autant dire qu'il y aura de quoi faire pendant ces deux mois d’événement, qui seront également riches en récompenses.

Une tonne de récompenses à récupérer

Cette collaboration entre Doomsday Last Survivors et L’Attaque des Titans permettra en effet aux joueurs de récupérer de nombreuses récompenses exclusives, comme des fragments d'Eren Jäger, le héros iconique de la série, mais aussi des skins inspirés des titans. L'abri « Titan Colossal », la « Bête Biochimique Titan Cuirassé » et le skin « d’escouade Titan Charrette » seront tous à débloquer, tout comme des objets cosmétiques comme le véhicule « Terre Rugissante », la décoration « Ailes de la Liberté », et les bulles de chat « Murmures du Mur Brisé ».

Pour les joueurs qui souhaitent aller encore plus loin, une page spéciale dédiée propose un mini-jeu de cartes et un système d'invitation d’amis et de retour de vétérans, permettant de débloquer des récompenses supplémentaires en groupe. Envie de rejoindre le Bataillon d'Exploration et prendre part au combat ? Vous pouvez télécharger gratuitement Doomsday Last Survivors sur PC, MacOs, Android et iOS dès maintenant.