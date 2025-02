Doomsday Last Survivors est un jeu de stratégie et de survie en temps réel qui plonge les joueurs dans un monde ravagé par une apocalypse zombie. Dans cet univers hostile, il faut bâtir et défendre son refuge. Mais aussi recruter des survivants et affronter des hordes de morts-vivants ainsi que d’autres joueurs dans des batailles stratégiques en PvE et PvP.

Une nouvelle menace sur Doomsday Last Survivors

Mais cette fois, une menace encore plus grande s’apprête à frapper sur Doomsday Last Survivors . Pacific Rim débarque dans le jeu du 1er février au 30 mars 2025, avec une collaboration hors normes. Les joueurs auront la chance d’incarner des héros inspirés du film. Et même de piloter des machines colossales et d’affronter des ennemis titanesques. L’ambiance sera renforcée par la bande-son culte du film, composée par Ramin Djawadi, célèbre pour son travail sur Game of Thrones et Westworld. Tout un programme.

Cette collaboration ne se contente pas d’ajouter une simple touche esthétique à Doomsday Last Survivors. Elle introduit un tout nouveau héros, des armements inspirés des Jaegers, un véhicule unique et même des bêtes biochimiques dignes des Kaijus.

Le refuge des joueurs pourra aussi être entièrement personnalisé grâce à un skin exclusif, des décorations thématiques et une bulle de chat spéciale. Un boss colossal viendra mettre les survivants à l’épreuve, pour des combats encore plus stratégiques et spectaculaires.

Le contenu en question Doomsday Last Survivor x Pacific Rim comprend :

1 héros inédit

6 armements spéciaux inspirés des Jaegers

inspirés des Jaegers 2 bêtes biochimiques

1 skin d’escouade1 véhicule exclusif

1 skin de refuge aux couleurs de Pacific Rim

aux couleurs de Pacific Rim 4 décorations de refuge thématiques

thématiques 1 bulle de chat personnalisée

6 emojis exclusifs

1 boss redoutable inspiré de l’univers du film

Des événements pour plonger dans l’univers de Pacific Rim

L’événement Pacific Rim : Doomsday de Doomsday Last Survivor s’annonce riche en défis et en récompenses. Dans le Champ de bataille de Jaeger, un mode exclusif ajouté au Terrain de chasse, les joueurs devront affronter des vagues d’ennemis dans un décor inspiré du film. Avec la musique culte en fond, l’immersion sera totale. Pour ceux qui atteignent 2 millions de puissance, une surprise de taille les attend : ils pourront piloter Gipsy Avenger, le Jaeger emblématique de Pacific Rim.

Le Gacha Chanceux, disponible du 1er au 28 février, permettra d’obtenir des récompenses exclusives. À chaque tirage, les joueurs accumuleront des points de chance. Une fois la jauge remplie, ils auront accès à une super cagnotte, qui contient des Tickets de rêve, échangeables contre des objets rares. Pas mal non ?

Enfin, en mars, Richesse de la Brèche proposera une mécanique inspirée des failles dimensionnelles du film. En explorant cette brèche mystérieuse et en récupérant des noyaux d’antimatière, les joueurs débloqueront des récompenses précieuses. Avec un peu de stratégie et de chance, ils pourront aussi récupérer des bonus supplémentaires. Il y a donc de quoi faire et voir venir.