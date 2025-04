Doom The Dark Ages se dévoile encore avant sa sortie. L'histoire et le gameplay continue de vous mettre l'eau à la bouche. Il y aura du changement, mais ça promet d'être lourd !

Le monde du jeu vidéo ne manque pas de licences cultes. Pour autant, toutes ne parviennent pas à perdurer à travers le temps. Comptant parmi les œuvres fondatrices du genre du FPS, Doom fait partie de celles qui s'imposent encore aujourd'hui comme des références. Le prochain opus, The Dark Ages, promet même d'apporter de la nouveauté en repensant son gameplay. Le nouveau trailer nous en donne un aperçu qui devrait bien plaire aux fans de la saga.

Doom The Dark Ages frappe fort dans son nouveau trailer

Bethesda et id Software sont prêts à fracasser l'écran avec Doom The Dark Ages. Avec un nouveau trailer, l'éditeur et le studio nous immergent dans l'univers moyenâgeux de ce préquel tant attendu à l'opus de 2016. Comme cela a été annoncé, ce nouvel épisode relatera l'origin story du fameux Slayer. Pour ce faire, les équipes ont donc choisi un cadre totalement inédit pour une licence qui misait jusqu'ici moins sur la dark fantasy que la science-fiction.

Mais, ce n'est pas le seul changement que Doom The Dark Ages promet aux joueuses et joueurs. De fait, pour cette nouvelle histoire, id Software prend le risque de revoir son gameplay. Dans les derniers opus, le studio nous avait habitué à un rythme effréné. Alors, rangez vos baskets au placard, le DOOM Guy va la jouer plutôt slow-mo pour ce retour à ses racines.

Fini la vitesse avec Doom The Dark Ages. Comme le montre le nouveau trailer, cet opus fera de votre avatar un véritable tank, la lourdeur. Tel un chevalier, ce bon vieux Slayer sera affublé d'un bouclier. Comme vous vous en doutez, cet accessoire impose une tout autre dynamique que ce que vous aviez pu connaître en 2016 ou, par la suite, avec Eternal. Pour autant, le jeu aura du punch ! Le côté bourrin qui a fait l'identité de la licence sera toujours aussi présent.

Si l'expérience vous tente, le compte à rebours approchera bientôt à sa fin pour Doom The Dark Ages. Le jeu sortira en effet, le 15 mai 2025 sur PS5, Xbox Series et PC. Qui plus est, les abonnés au Xbox Game Pass pourront en profiter day one selon leur formule d'abonnement.