DOOM The Dark Ages se prépare en effet à ouvrir un portail dans le passé du Slayer le 15 mai à venir sur PC, PS5, Xbox Series et le Game Pass. Le rouleau compresseur de la communication est pleinement lancé pour le grand retour du papa des FPS, avec en l'occurrence une nouvelle bande-annonce nous présentant un des mondes que nous allons explorer dans cette guerre médiévale entre les Cieux et les Enfers.

Exploration d'une nouvelle dimension de DOOM The Dark Ages

Contrairement au reboot sorti en 2016 et Eternal, DOOM The Dark Ages veut mettre un accent particulier sur sa narration et sa mise en scène pour établir la légende du Slayer dans une ambiance toute moyenâgeuse. Son studio id Software entretient d'énormes ambitions autour de ce nouvel opus radicalement différent du reste de la franchise à bien des égards. Cela devrait notamment se traduire par une campagne plus longue, comptant une bonne vingtaine de très grands niveaux, qui vont nous faire voir du pays dans les bottes du DOOM Guy.

C'est justement le sujet de ce nouveau trailer dédié à DOOM The Dark Agesl, qui nous offre un aperçu du Royaume Cosmique, une région que nous explorerons entre deux massacres d'armées de démons. Hugo Martin, directeur du jeu, nous propose donc de passer quelques instants dans cette dimension toute lovecraftienne, avec de nouveaux extraits de gameplay sur PS5 Pro en prime.

On peut ainsi admirer le travail d'id Software sur la direction artistique gargantuesque de son nouveau jeu, et voir comment il tourne sur la console la plus puissante de Sony. On constate donc qu'elle semble avoir l'estomac assez accroché pour supporter toute la haine et la violence du Slayer dans son armure de guerrier moyenâgeux. Pour visiter plus avant ce Royaume Cosmique et tout ce qui nous attend dans DOOM The Dark Ages, rendez-vous donc le 15 mai à venir.

Source : PlayStation sur YouTube