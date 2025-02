DOOM The Dark Ages s'annonce comme le jeu le plus ambitieux de la franchise légendaire en terme d'échelle, mais rassure les joueurs inquiets à ce sujet.

En amont de sa sortie le 15 mai 2025 sur PC, Xbox Series et PS5, Hugo Martin, directeur de DOOM The Dark Ages, revient sur un point qui avait interloqué les joueurs lors de sa présentation fournie lors du dernier Xbox Developer Direct. Même si d Software s'est visiblement surpassé pour ce nouvel opus, son gigantisme totalement assumé n'a pas résonné avec tous les fans de la mythique franchise. Le studio tient donc à les rassurer quant à ce que des ambitions aussi énormes impliquent réellement une fois dans le feu de l'action.

L'Enfer est pavé de grandes zones dans DOOM The Dark Ages

Traditionnellement, la franchise DOOM est connue pour son level design majoritairement linéaire, avec quelques passages dérobés pour découvrir trésors et secrets. DOOM The Dark Ages va cependant marquer un important changement sur ce terrain, avec de grandes zones ouvertes à explorer. Nous pourrons nous y balader librement, trucider des armées entières de démons, et découvrir des donjons optionnels et autres éléments similaires. Compte tenu du caractère extrêmement nerveux et viscéral de la licence, une telle orientation semble ne pas être à sa place.

Hugo Martin, directeur de DOOM The Dark Ages, a cependant expliqué la philosophie d'id Software à ce sujet, dans une interview auprès de Edge Magazine, dans un numéro exclusivement dédié au titre. « On voulait reproduire la formule classique de la franchise, à savoir avancer et tirer en faisant du strafing, mais pousser le curseur encore plus loin. Le jeu affiche donc les espaces les plus grands jamais vus dans la licence. Mais on sait que les joueurs n'ont pas envie de rester dans un seul niveau pendant des heures. L'aspect bac-à-sable invite à l'exploration, mais vous pouvez vous en passer. Chaque niveau est une expérience contenue et amusante, qui peut se terminer en une heure. Mais les complétionnistes peuvent y rester plus longtemps, s'ils le souhaitent ».

À noter également que, compte tenu de son gameplay plus en mode « char d'assaut » que « l'avion de chasse » d'Eternal, les niveaux de DOOM The Dark Ages devraient moins faire la part belle à la verticalité, avec toutefois « une certaine modularité et variété selon les actes de l'histoire principale : vous pouvez commencer dans un donjon, puis arriver dans une zone plus ouverte. On essaie de faire en sorte que le joueur ressente la diversité de notre monde ». Rendez-vous en Enfer le 15 mai pour voir le résultat.

Source : Edge Magazine