Il y a quasiment un an jour pour jour, le DOOM Slayer faisait un retour aussi sanglant que fracassant à travers DOOM The Dark Ages, un nouvel épisode faisant office de préquel au reboot de 2016 et sa suite. Plus terre-à-terre que le survolté DOOM Eternal, ce dernier séduisait alors notamment les fans par son ambiance médiévale, d’abord, mais aussi par ses nouvelles mécaniques de gameplay apportant un peu de fraîcheur à la franchise. Et tout le monde (ou presque) l’avait oublié, mais l’aventure n’est pas encore terminée.

DOOM The Dark Ages dévoile Revelations, son futur DLC

En effet, comme annoncé en marge de la sortie du jeu par id Software, DOOM The Dark Ages était supposé accueillir une extension post-lancement, dont nous n’avons guère entendu parler au cours de l’année qui s’est écoulée. Ce qui ne veut évidemment pas dire qu’elle est passée à la trappe. Au contraire même, puisque c’est finalement à l’occasion du Xbox Games Showcase de ce soir que Bethesda a annoncé Revelations, « une campagne DLC épique narrant un nouveau chapitre de la saga du DOOM Slayer ».

Au cœur de cette dernière : un Slayer blessé et trahi, qui se retrouve projeté dans un purgatoire dont il ne pourra s’échapper qu’en affrontant des vérités perturbantes avec l’aide d’un mystérieux allié. Et comme on pouvait s’y attendre, cela sera alors l’occasion pour DOOM The Dark Ages d’introduire quelques nouveautés, à l’instar par exemple d’une redoutable lance à chaîne qui offrira un système de combat « unique et satisfaisant », mais aussi des niveaux inédits, des ennemis supplémentaires et de nouveaux mystères.

En parallèle de Revelations, vendu au tarif de 19.99€ ou disponible via une mise à niveau vers l’édition Premium du jeu pour 34.99€, DOOM The Dark Ages accueillera également la Morgue 3.0, une mise à jour gratuite pour tous qui offrira une personnalisation plus poussée, une génération de code améliorée et le chargement + la sauvegarde de préréglages personnels. Autant de nouveautés qui seront alors disponibles à compter du 7 juillet 2026, que ce soit sur PS5, Xbox Series ou PC.

Source : Bethesda