Il y a quelques jours, DOOM The Dark Ages recevait sa toute première mise à jour majeure, trois semaines après sa sortie sur PC, PS5, Xbox Series et le Game Pass, afin de corriger divers bugs et problèmes. Cette semaine, il en accueille une nouvelle, mais qui s'intéresse cette fois uniquement au PC, avec un important ajout pour tous les utilisateurs de la plateforme, et un autre pour celles et ceux disposant de l'arsenal adéquat. Voyons tout cela plus en détail.

DOOM The Dark Ages flex son jeu sur PC

Outre le fait que DOOM The Dark Ages se place comme une préquelle à DOOM 2016 et Eternal, avec un Slayer plus bourrin et « médiéval », ce nouvel opus sert également de vitrine technique à la version dernier cri d'id Tech, le solide moteur d'id Software. Le studio, ainsi que la célèbre franchise FPS, entretiennent un historique particulier avec le PC, de même qu'une certaine maîtrise de l'optimisation des capacités de cette plateforme.

Ainsi, cette nouvelle mise à jour de DOOM The Dark Ages s'inscrit dans cette optique, en rajoutant au titre un mode benchmark très fourni. Ce genre d'outil très apprécié sur PC permet de mesurer les performances de sa machine en faisant tourner une séquence avec divers passages pour en tester toutes les capacités. Le mode benchmark introduit dans The Dark Ages suit le même chemin, avec sept niveaux du jeu à benchmarker. Cette fonctionnalité est disponible pour tous les utilisateurs PC, via la section Extras dans l'écran-titre du jeu.

Contrairement à l'autre ajout majeur de cette mise à jour de DOOM The Dark Ages, qui introduit de son côté le Path Tracing. Il s'agit pour rappel d'une technologie NVIDIA qui, combinée à la reconstruction des rayons via DLSS, vient rajouter des effets de lumière rebondissant précisément sur les modèles. Le jeu devient donc encore plus beau qu'il ne l'est déjà... à condition de disposer d'une carte graphique NVIDIA compatible, soit une RTX 4000 minimum. Si tel est le cas dans votre machine, id Software a également partagé les configurations requises pour profiter au mieux du Path Tracing, via l'image ci-dessous. Enfin, cette mise à jour de DOOM The Dark Ages corrige un bug de blocage du jeu en faisant Alt+Tab avec le FSR d'AMD activé sur certaines cartes graphiques NVIDIA.





© id Software/Bethesda

Source : Bethesda