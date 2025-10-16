En août dernier, DOOM The Dark Ages recevait pour rappel une conséquente mise à jour ajoutant notamment un nouveau mode de jeu : le Ripatorium. Deux mois plus tard, le dernier titre infernal de la mythique licence FPS d'id Software passe en version 2.2, qui n'apporte cette fois pas de nouveauté majeure au jeu, mais conquiert cela dit tout un nouveau territoire après sa sortie sur PC, PS5 et Xbox Series en mai 2025.

DOOM The Dark Ages se met à jour et devient plus nomade

Après l'ajout d'un mode Ripatorium, ou l'équivalent d'un mode Horde, via la précédente mise à jour de DOOM The Dark Ages, la principale nouveauté de celle qui nous intéresse aujourd'hui se trouve du côté du hardware. Cinq mois après sa sortie, le titre est ainsi enfin Vérifié et donc pleinement compatible sur le Steam Deck, et profite par ailleurs de plus amples optimisations sur d'autres appareils portables similaires comme les ROG Ally, les Xbox ROG Ally récemment sorties, ou le Lenovo Legion Go.

Cela passe notamment par l'ajout de paramètres d'optimisation et des outils de benchmark à destination des hybrides PC/consoles portables dans les options de DOOM The Dark Ages, l'ajout de la détection d'une manette externe lorsque l'appareil est docké, ou encore une détection automatique des paramètres pour une expérience optimale, comme suit :

Steam Deck : 720p à environ 30 ips

: 720p à environ 30 ips Z1 (ASUS ROG Ally ou équivalent) : 720p à environ 30 ips

: 720p à environ 30 ips Z1E (ASUS ROG Ally X, Lenovo Legion Go ou équivalent) : 1080p à environ 30 ips

: 1080p à environ 30 ips Z2A (Xbox Rog Ally et équivalent) : 720p à environ 30 ips

: 720p à environ 30 ips Z2E (Xbox ROG Ally X et équivalent) : 1080p à environ 60 ips

Le reste des ajouts de la nouvelle mise à jour de DOOM The Dark Ages se concentre enfin sur la correction de divers bugs et des ajustements de type qualité de vie ou d'équilibrage au niveau des combats contre divers types de démons, de plusieurs chapitres du jeu, de l'interface ou encore pour le Ripatorium. Pour tous les détails sur la version 2.2 du jeu, rendez-vous sur la page dédiée à cette dernière sur le site officiel de Bethesda.

© id Software/Bethesda

Source : Bethesda