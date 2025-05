Si vous attendez DOOM The Dark Ages de pied ferme et comptez y jouer dès sa sortie imminente ce 15 mai 2025, une importante mise en garde s'impose à son sujet.

Après cinq ans d'attente depuis la sortie du marquant Eternal, DOOM The Dark Ages s'apprête à faire une arrivée fracassante ce 15 mai 2025 sur PC, PS5, Xbox Series et le Game Pass. S'agissant certainement de LA sortie la plus attendue du mois, celle-ci a malheureusement fait l'objet d'un leak majeur et malencontreux. Préparez donc votre bouclier-tronçonneuse pour parer de potentielles révélations à éviter si vous voulez vous protéger de toute forme de spoils.

Leak infernal pour DOOM The Dark Ages

Comme de nombreux autres gros titres avant lui, DOOM The Dark Ages n'a malheureusement pas échappé à un leak massif avant sa sortie. De nombreux créateurs de contenu et testeurs ont en effet reçu le jeu en avance. À quelques jours de son lancement, le nouveau titre d'id Software voit donc l'intégralité de son contenu circuler en ce moment sur la Toile. Qu'il s'agisse de son histoire, de ses armes, de son bestiaire ou de ses menus, l'utilisateur non averti peut donc déjà tout se spoiler avant l'heure.

Le bien connu subreddit GamingLeaksAndRumours a ainsi compilé toutes les révélations actuellement disponibles concernant DOOM The Dark Ages. Si vous souhaitez y jouer à sa sortie et vous garder la surprise de ce qui vous y attend, soyez donc vigilants en vous baladant sur Internet et divers réseaux sociaux. Même si l'histoire du jeu n'est clairement pas son point fort, elle réserve quelques moments assez spectaculaires qu'il serait dommage de se divulgâcher avant l'heure.

Même constat pour les armes, le nerf de la guerre d'un jeu DOOM qui se respecte, avec quelques ajouts de très bon aloi dans DOOM The Dark Ages. En attendant sa sortie dans trois petits jours, armez vous donc de votre bouclier-tronçonneuse anti-spoilers pour mieux profiter de cette préquelle « moyenâgeuse » contant la légende du Slayer, qui raccroche ainsi les wagons avec l'excellent reboot de 2016.

Source : Reddit