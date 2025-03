En attendant sa sortie le 15 mai, DOOM The Dark Ages fait le plein de révélations qui vont faire saliver les fans de la franchise FPS cultissime d'id Software.

DOOM The Dark Ages s'était déjà grandement illustré lors du Xbox Developer Direct de janvier. Il nous révélait alors « le jeu le plus ambitieux, grand et ouvert jamais fait dans l'univers de la franchise », avec un DOOM Guy prenant la forme d'un véritable tank inarrêtable. Son directeur, Hugo Martin, et son producteur, Marty Stratton, avaient cependant encore des choses à révéler lors d'une interview auprès de PC Gamer. Ce tant au niveau des armes que notre machine à tuer pourra manier qu'un nouveau démon qui en sera victime.

Un nouveau trip(es) infernal avec DOOM The Dark Ages

Quand bien même DOOM The Dark Ages va proposer d'immenses niveaux ouverts avec de nombreux éléments (mais heureusement facultatifs) à explorer, id Software n'en a pour autant pas oublié la formule qu'on attend d'un jeu DOOM digne de ce nom : le massacre en règle de démons avec un arsenal tout aussi infernal. À ce propos, son directeur indique dans le numéro 408 du magazine PC Gamer que « presque toutes les armes ont été refaites de zéro ».

« Bien sûr, de grands classiques reviennent dans DOOM The Dark Ages comme le fusil plasma ou les fusils à pompe, c'est un jeu DOOM après tout. Mais tout le reste est entièrement nouveau, avec notamment les armes de mêlée comme le bouclier-tronçonneuse ou le fléau. L'idée est de proposer un tout nouveau kit d'armes à découvrir et apprendre à maîtriser, afin de proposer une expérience équilibrée. Comme ça, nous n'avons pas à monter directement la difficulté du jeu d'un cran parce que vous maîtrisez déjà les armes des précédents opus ». Le Xbox Developer Direct annonçait d'ailleurs déjà la couleur avec certaines armes totalement inédites, et nous ne sommes a priori pas encore au bout de nos surprises.

Réminiscences d'un grand traumatisme de DOOM Eternal ?

Enfin, PC Gamer s'est fendu d'une question épineuse à propos de DOOM The Dark Ages : aura-t-on droit à un ennemi aussi redoutable que le tant honni Marauder de DOOM Eternal ? Vous voilà déjà prévenus que oui, et il s'appellera cette fois le « Chasseur Agadon ». « Cet ennemi n'est pas juste un plus gros Maraudeur, mais il va définitivement mettre au défi vos différentes capacités. Il faudra bien maîtriser la parade, le blocage et le fait de passer entre des projectiles. Voyez ça comme un examen final dans DOOM The Dark Ages, qu'on espère cela dit moins frustrant que le Maraudeur d'Eternal ». Voilà potentiellement de quoi susciter l'excitation des fans de la franchise d'ici à la sortie du jeu dans deux petits mois sur PC, PS5 et Xbox Series.

© id Software

Source : PC Gamer