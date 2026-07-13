La semaine dernière aura été, une fois de plus sur cette génération, une véritable hécatombe du côté de chez Xbox. Outre la rupture annoncée entre la firme de Redmond et quatre de ses studios, nous avons en effet pu apprendre le licenciement de plus de 1600 employés supplémentaires au sein de la compagnie, parmi lesquels se trouve notamment une grande partie des effectifs d’id Software. Et alors que l’inquiétude règne depuis quelques jours auprès de la communauté, il apparaît que le studio aurait désormais commencé à se pencher sur le futur de DOOM.

id Software aurait commencé à travailler sur un nouveau DOOM

C’est en tout cas ce qu’a révélé Tom Warren, journaliste chez The Verge, dans un tweet publié au cours du week-end. « Même si les licenciements chez id Software ont été massifs, j’ai cru comprendre que ces changements ne [les] ont pas transformés en un simple studio de support ». Il fait alors ici référence aux récents propos de Derek Best, artiste VFX victime des derniers licenciements, qui s’est longuement exprimé à ce sujet sur LinkedIn en affirmant que Microsoft souhaitait faire des créateurs de DOOM un « simple studio de soutien ».

Plus intéressant encore, Warren ajoute même que malgré la situation, id Software aurait d’ores et déjà commencé à se pencher sur son prochain projet, qui ne serait autre qu’un nouvel épisode de DOOM. Ce qui, à ce stade, n’aurait rien d’une surprise étant donné la volonté de Xbox de se recentrer sur les plus grandes franchises de son catalogue, parmi lesquelles DOOM fait justement partie. Maintenant, quant à savoir la nature exacte du projet dont il s’agit, il faudra néanmoins attendre un petit moment avant de le découvrir.

Le studio fait le point sur sa situation suite aux licenciements

Rappelons en effet qu’à l’heure où sont écrites ces lignes, id Software vient tout juste de sortir Revelations, DLC de DOOM: The Dark Ages, qui ajoute près d’une douzaine d’heures de contenu au titre disponible depuis l’année dernière. Dans le même temps, le studio s’est également exprimé sur sa situation par le biais d’un communiqué posté sur les réseaux sociaux, dans lequel il commence par remercier tout le monde pour leur soutien tout au long de la semaine passée avant de faire le point sur tout ce que cela implique pour lui.

« Bien que notre studio ait été impacté, ces changements ont été répartis entre les équipes. Nous avons toujours l’équipe nécessaire pour créer les jeux et la technologie qui font notre réputation. L’équipe actuelle fait à peu près la même taille qu’à l’époque de la création de DOOM (2016) », indique notamment id Software dans l’idée de rassurer les fans. « Nous avons toujours eu un studio au fonctionnement horizontal où chacun est un créateur, et nous resterons fidèles à cette philosophie à l’avenir ». Reste maintenant plus qu’à voir où tout cela nous conduira.

Sources : Tom Warren, id Software