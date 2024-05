Le papa des FPS refait parler de lui, et les choses se confirment enfin : un nouveau jeu DOOM approche avec une annonce imminente, et ça semble très prometteur.

Les rumeurs autour d'un nouveau jeu DOOM ont commencé à revenir des profondeurs des Enfers depuis un mois. De nouveaux rapports viennent fraîchement de les confirmer, avec qui plus est son nom. Celui-ci nous laisse déjà entrevoir ce qui nous attend, d'ici à une annonce officielle très prochainement.

Le retour prophétisé de DOOM confirmé

Depuis l'excellent DOOM Eternal, la franchise culte du FPS s'est faite relativement discrète, ainsi que son studio id Software. Durant le procès pour le rachat d'Activision Blizzard contre la FTC, Microsoft avait toutefois présenté des documents faisant mention d'un nouvel opus baptisé « Year Zero ». Plus récemment, un dépôt de la marque « IDKFA » (un code de triche bien connu de la franchise) par Bethesda laissait à penser que l'annonce d'un nouveau jeu approcherait à grands pas.

Le très bien informé Tom Henderson a confirmé la chose via un rapport exclusif. Ce fameux nouveau jeu porterait maintenant le nom « DOOM : The Dark Ages ». Il serait d'après lui question du monde infernal que les fans connaissent bien, mais à la sauce médiévale. Après avoir étoffé le lore du Slayer dans le reboot de 2016 et Eternal, id Software pourrait donc explorer son passé dans cette potentielle préquelle. Faudra-t-il troquer de grosses pétoires pour des armes plus chevaleresques ?

Quoi qu'il en soit, nous savons désormais avec certitude que ce nouveau jeu DOOM fera l'objet d'une annonce officielle lors du Xbox Games Showcase attendu le 9 juin prochain. Préparez donc votre Super Shotgun (ou votre Super Épée ?) en attendant de voir ce qu'il en sera réellement. La prochaine présentation de la branche gaming de Microsoft s'annonce ainsi particulièrement chargée. Rappelons que celle-ci devrait nous en montrer plus sur Call of Duty Black Ops 6, Gears 6 ou encore State of Decay 3, entre autres.