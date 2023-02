Bethesda donne des détails sur la sortie d'un titre Doom inédit qui tranche de façon radicale avec les autres jeux. Entre mignonnerie et violence, vous ne verrez plus le Slayer de la même façon.

Surprise ! La cultissime franchise Doom est de retour mais attention aux âmes sensibles.

Bethesda révèle (encore) Mighty Doom

Personne n'avait imaginé le Doomguy en version chibi, mais Bethesda et Alpha Dog Studios (Wraithborne, MonstroCity : Rampage) l'ont fait. Annoncé en 2021 dans la plus grande indifférence, Mighty Doom revient pour informer les joueurs de sa sortie.

Contrairement aux autres jeux de la licence, qui étaient des FPS, on a ici un run & gun en vue de dessus qui en étonnera plus d'un. Outre le point de vue qui change, ce jeu mobile est à la fois adorable, violent et sanglant ou « adorablement violent » selon les mots de l'éditeur, et introduit aussi une composante rogue-lite.

Mighty DOOM est un jeu de tir tactile en vue de dessus adorablement violent mettant à l'honneur le tout nouveau Mini Slayer et se déroulant dans l'univers animé de DOOM. Parcourez des niveaux iconiques et mitraillez les hordes de démons adorablement violents et les boss coriaces pour gagner des niveaux, débloquer de puissantes compétences et améliorer vos armes et équipements. Via YouTube.

La sortie aura lieu le 21 mars 2023 sur iOS et Android.

Mignon ou horrible, à vous de décider !

Un cadeau pour les fidèles

Pour récompenser les joueurs, Bethesda offrira un pack Mini Slayer avec les bonus suivants :

Apparence d'arme Canon lourd Baron infernal

Apparence d'arme Lance-roquettes Cacodémon

3 clés d'équipement

1 clé d’arme

80 cristaux

Une condition cependant, vous devrez lancer le jeu entre le 21 mars et le 20 avril 2023. Les membres du Slayer Club, dont l'inscription est gratuite, auront en plus une « apparence exclusive de Mini Slayer à thème » pour Mighty Doom.