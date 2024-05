Les rumeurs autour d'un retour fracassant de la légendaire franchise DOOM semblent se confirmer via une découverte tout ce qu'il y a de plus officielle.

Le retour prochain de DOOM avait d'abord été évoqué la semaine dernière par le très bien informé Tom Warren, qui revenait sur les turbulences qui frappent actuellement Xbox. Ses propos semblent se confirmer alors qu'Eurogamer a découvert que Bethesda avait déposé une marque lourde de sens en janvier dernier. On épluche les documents administratifs à coups de Super Shotgun.

Une nouvelle marque annonçant le retour de DOOM

La marque en question n'affiche pas le nom DOOM noir sur blanc. Elle est en réalité titrée « IDKFA ». Les vétérans de l'iconique franchise FPS reconnaîtront cependant un cheat code utilisé dans les jeux de l'époque. Le document déposé par Bethesda cible en tout cas des thématiques intimement liées aux jeux vidéo. Il pourrait ainsi faire référence au fameux DOOM : Year Zero découvert dans les preuves déposées devant la FTC dans le cadre du procès/feuilleton pour le rachat d'Activision Blizzard.

Selon Tom Warren, nous devrions en tout cas assister à l'annonce d'un nouveau jeu de la licence lors du Xbox Games Showcase prévu le 9 juin. La chose s'avère en tout cas plausible. Rappelons en effet que le dernier jeu développé par id Software est DOOM Eternal. Il avait également sorti en 2017 Quake Champions, un FPS free to play qui n'a malheureusement pas eu le succès escompté. Le studio a donc sur le papier eu le temps de travailler sur un nouvel opus de la franchise FPS culte.

Les autres studios estampillés Bethesda sont en tout cas occupés ailleurs (ou tout du moins ceux qui n'ont pas été fermés). Arkane Lyon travaille sur Blade, MachineGames sur Indiana Jones, Zenimax Online sur The Elder Scrolls Online, et enfin Bethesda lui-même sur Starfield, The Elder Scrolls 6 et Fallout 5 (tout en patchant Fallout 4... avec plus ou moins de succès). Si nouveau jeu DOOM il y a, ne reste donc plus qu'id Software comme candidat tout indiqué. Nous en aurons toutefois le cœur net le 9 juin à venir.