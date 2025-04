Les fans de DOOM et les collectionneurs de manettes Xbox ont de quoi se réjouir. Une nouvelle édition limitée va très bientôt voir le jour. Et elle risque bien de disparaître en quelques heures. Ce modèle exclusif aux couleurs de DOOM The Dark Ages s’annonce déjà comme un objet très convoité.

Une manette pensée pour les fans de DOOM

Cela faisait un bon moment que Microsoft n’avait pas sorti de manette inspirée d’un jeu. La dernière en date, celle de Starfield, remonte à 2023. Avec ce nouveau modèle, la marque signe donc un retour attendu sur le terrain des accessoires collector. Et quel meilleur choix que DOOM, une licence culte qui prépare justement son grand retour en mai ?

Ce qui a mis la puce à l’oreille des joueurs, c’est un reportage dans les locaux de Microsoft chez NBC Today. On y aperçoit la manette sur le bureau de Phil Spencer, le patron de Xbox. Depuis, l’info a été confirmée par billbil-kun : cette manette DOOM existe bel et bien, et elle sort très bientôt.

Un design unique et travaillé

Pas question ici de se contenter d’un simple changement de couleur. Cette manette DOOM The Dark Ages propose un vrai travail de design. Les lettres classiques A, B, X et Y laissent place à des symboles démoniaques inspirés du jeu. Les gâchettes sont bicolores : gris pour RB/RT, orange pour LB/LT. L’arrière de la manette mélange le gris et un ton beige-marron façon métal usé. Le résultat est à la fois original, cohérent avec l’univers du jeu, et très réussi visuellement. C’est le genre d’accessoire qui attire l’œil autant qu’il donne envie de jouer.

La manette DOOM devrait être annoncée officiellement d’ici le 16 ou 17 avril. Elle sera disponible en accès anticipé sur le Microsoft Store jusqu’au 18 avril, avant d’arriver chez d'autres revendeurs. Le prix est fixé à 79,99 € en France. Et bonne nouvelle : cette édition ne sera pas exclusive aux États-Unis. Elle sera bien proposée en Europe, au Canada et dans d’autres régions. Mais attention, comme souvent avec ce genre de produit, le stock risque de partir très vite.

Source : billbil-kun