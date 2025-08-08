Bethesda est en plein Quakecon 2025 en ce moment, et ce jusqu’au 10 août. Durant cette période, de nombreuses promotions sont actives sur de très gros jeux de l’éditeur comme DOOM The Dark Ages, plusieurs Fallout ou encore Skyrim et Oblivion Remastered. Durant les festivités, il est même possible de récupérer des cadeaux sur PS5, Xbox Series et PC pour certains des jeux listés, mais aussi du contenu gratuit sur Steam. En parallèle de tout ça, DOOM The Dark Ages en profite pour recevoir une nouvelle mise à jour avec quelques ajouts intéressants.

Il y a du nouveau pour DOOM The Dark Ages

Parmi les nouveautés de cette imposante mise à jour, on note surtout l'arrivée du Ripatorium pour le mode Horde. Dans ce mode de jeu, les joueurs pourront personnaliser leur expérience en choisissant l’environnement, la musique ou encore même les ennemis qui apparaîtront. Il est même possible de doser les paramètres de chaque vague comme vous le souhaitez. Un mode qui va donc satisfaire les fans hardcores ou les joueurs en quête de challenge fait maison. À cela s’ajoutent également une tonne de correctifs, et un peu d’équilibrage pour les armes. On notera aussi une amélioration des animations lors des changements d’armes pour encore plus de dynamisme. La mise à jour est disponible sur toutes les plateformes, tandis que le contenu ajouté est totalement gratuit. On vous met ici les notes de patch complètes, traduites par nos soins.

© Bethesda Softworks / id Software.

Notes de patch complètes du patch de DOOM The Dark Ages sur consoles et PC

Armes Augmentation de la vitesse des animations d'échange d'armes

L'Empaleur Dégâts réduits contre certains types de démons dont les blindés Augmentation des dégâts des tirs à la tête Les lancers de bouclier qui déviaient les démons plus gros ne laissaient plus tomber de munitions d'Empaleur. Réduction de la quantité de charge reçue lors des tirs à la tête avec la mise à niveau Lobotomie

Fusil Plasma Munitions de base réduites sur le fusil à plasma Augmentation des munitions obtenues grâce aux améliorations Capacité maximale de munitions réduite

Super Shotgun Dégâts réduits contre les gros démons et les monstres blindés Le joueur peut désormais interrompre le rechargement du Super Shotgun pour effectuer des exécutions

Pistolet à chaînes Capacité de munitions de départ réduite

Masse Les exécutions effectuées avec l'arme rapportent désormais la même quantité de munitions que celles effectuées avec d'autres armes de mêlée. La quantité de munitions obtenues suite aux autres attaques de la Masse reste inchangée. Dégâts de zone réduits, dégâts de frappe directe augmentés pour compenser. Parer une attaque certaines fera désormais tomber des charge pour l'arme. Les coups déclenchés suite à des tirs à la tête d'un Empaleur équipé de la mise à niveau Lobotomie laissent tomber moins de charges de l'arme.

Gantelet Réduction de la quantité de charge reçue via la mise à niveau du duelliste

Bouclier Tronçonneuse Suppression du léger temps de recharge du lancer de bouclier après l'avoir attrapé lors d'une action de lancer précédente Détection de la parade améliorée.



Mise à jour du mecha Atlan et du Dragon

Piétinement avec le mecha Atlan Comportement du pietinement ajusté pour appliquer un état d'étourdissement et de choc électrique aux ennemis Ajustements VFX et audio pour accompagner ce changement Lorsqu'il attaque des ennemis choqués, l'Atlan frappera plus vite Mise à jour des tutoriels pour cette nouvelle mécanique

Rencontres Rencontres Atlan mises à jour pour tenir compte du nouveau comportement de Stomp

Dragon Mise à jour des attaques de projectiles anti-dragon dans la section didacticiel pour inclure certains types d'attaques. Amélioration du didacticiel. Ajout de nouveaux éléments HUD pour indiquer quand le joueur doit lancer le mode assaut et esquiver les actions Amélioration de la réactivité des ennemis IA Les joueurs passeront désormais directement à la Cité Sainte d'Aratum si les didacticiels sont désactivés



Amélioration de l'IA, ajustements des ennemis et des boss



Le combat contre Kreed Maykr a été rendu plus difficile

La portée de la lance du prince Ahzrak a été étendue.

Le rayon de dégâts du Frappe Aérienne de l'Ancien couvre désormais toute l'arène

Des effets spéciaux et des effets sonores ont été ajoutés

Augmentation de la zone d'effet de l'onde explosive de l'attaque du bras graviton du Komodo

Amélioration des comportements IA lorsque les ennemis prennent des dégâts

L'attaque Pinky Bite a été mise à jour avec de nouvelles animations, effets spéciaux et audio pour aider l'attaque à mieux lire

Des bonus HP ont été ajoutés au Cacodémon, au Mancubus et au Mancubus blindé.

Correction de la visée, de la cadence de tir et de la réactivité globale du soldat mitrailleur

Le chef Pinky Rider tire désormais des projectiles de bouclier au début de l'attaque du mur de flammes au lieu de ses projectiles de feu de base

Augmentation des dégâts du lance-flammes, de la vitesse et de la boule de feu du Mancubus

Source : Bethesda, DOOM The Dark Ages officiel