Vous êtes en manque de violence après Doom The Dark Ages ? Une licence culte va faire son grand retour sur consoles et PC. La date de sortie a été dévoilée dans un trailer explosif.

Si Doom The Dark Ages a des problèmes de rythme dans sa narration et sa mise en scène, à l'arrivée, ça reste une expérience doomesque avec un gameplay diablement brutal et jouissif pour notre Geralt de la rédaction. Si ce genre de FPS énervé et sanglant sont votre dada, un concurrent culte qui avait disparu des radars depuis 13 ans, sera bientôt de retour par le biais d'un reboot sur PS5, Xbox Series X|S et PC avant la fin de l'année. Ça va faire très mal !

Un rival de Doom va tout casser sur PS5, Xbox Series X|S et PC

Des Doom-like, il y en a, mais des Doom-like qui marquent, ce n'est pas forcément une chose répandue. Mais le défi a été relevé par Painkiller qui est sorti en 2004. Un FPS ultra violent, brutal, sanglant et jouissif qui est devenu culte pour une frange de joueurs. Et qui était d'ailleurs un peu le Doom The Dark Ages avant l'heure avec sa direction artistique médiévale dark fantasy. Comme d'autres licences, Painkiller a l'intention de revenir sur le devant de la scène avec un nouveau jeu PS5, Xbox Series X|S et PC, et il ne va pas lever le pied ou renier ses origines.

Le trailer de précommande de Painkiller 2025 montre ce qui fait le sel de la franchise, mais aussi de jeux comme Doom The Dark Ages. À savoir des environnements cauchemardesques et un gameplay qui n'est pas là pour laisser s'endormir les joueuses et joueurs. Bien au contraire même. « Piégé dans le Purgatoire, vous êtes condamné pour vos crimes contre le Paradis. Mais la Voix du créateur vous offre une chance de vous faire pardonner. En tant que champion, vous devrez arrêter l’ange déchu Azazel, qui est sur le point de déchaîner ses armées démoniaques sur Terre. Vous affronterez des hordes d’ennemis, des démons aux pouvoirs uniques et trois enfants monstrueux d’Azazel—les nephîlîm ». Malgré ses similarités avec Doom The Dark Ages, il y a une différence notable.

En effet, contrairement à Doom The Dark Ages, le reboot de Painkiller possède une campagne jouable en solo ou co-op en ligne jusqu'à 3 joueurs. Ce nouveau jeu a annoncé sa date de sortie qui aura lieu le 9 octobre 2025 et ses différentes éditions. En complément de la Standard à 39,99€, une version Deluxe à 49,99€ avec un season pass est disponible en précommande. Dans les deux cas, précommander le titre vous donne accès au pack de skins « La croisade de fer ». Il offre 4 skins médiévales pour chaque personnage, ainsi que 5 apparences d'armes pour le lance-pieux, la mitraillette, le fusil à pompe, le lance-roquette, le canon et l’électroconduit. Avis aux fans de Doom !

Source : Anshar Studios.