Don't Nod, le studio principalement connu pour les premiers Life is Strange, lance un plan de sauvegarde pour tenter de sauver sa branche française au risque de licencier de nombreux employés.

La menace d'une fermeture est proche pour Don't Nod. Mais le studio français, à qui on doit la licence Life is Strange ou le récent Aphelion, veut encore tenter le tout pour le tout afin de sauver les meubles. Au terme de son bilan financier pour le premier semestre 2026, il annonce l'ouverture d'une procédure de plan de sauvegarde. Cela s'accompagne d'un projet de restructuration qui pourrait conduire à la suppression de 85 postes en France.

Don't Nod ouvre une procédure de sauvegarde pour éviter le pire

On se rappelle comment Life is Strange avait déjà sauvé Don't Nod en 2015. Seulement, plus de 10 ans après, le studio français est de nouveau dans une situation critique. Menacé de fermeture, il vient d'annoncer une procédure de sauvegarde afin de gagner du temps pour trouver des financements nécessaires à sa pérennité immédiate. Pas de liquidation donc, mais une dernière chance.

Cette situation compliquée dure depuis déjà plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais, ces derniers temps, Don't Nod semblaient exsangue. En septembre dernier, on apprenait qu'il n'était pas certain qu'il puisse passer le cap de l'année 2027. Et cela se confirme avec le bilan financier du premier semestre 2026 qui montre des chiffres alarmants :

L'EBITDA économique, qui inclut les crédits d'impôt, atteint les, -4,3 millions d'euros

En septembre 2025, il n'était “que” de -2 millions d'euros

La perte nette s'élève à 7,1 millions d'euros pour le studio de Life is Strange

L'équipe à la Gamescom 2024. © Don't Nod

Pourquoi Don't Nod se retrouve en difficulté financière ?

Derrière cette situation critique, on comprend la difficulté à Don't Nod de s'établir comme une valeur sûre depuis Life Is Strange. Bien qu'il ait connu une période d'essor dans la deuxième moitié des années 2010, lui permettant de se lancer dans l'édition et d'ouvrir une branche canadienne à Montréal, la tendance s'est renversé depuis. On peut alors distinguer plusieurs facteurs nous conduisant à cette procédure de sauvegarde :

Des ventes décevantes pour Banishers Ghost of New Eden en 2024

Un succès plus critique que commercial pour Jusant en 2025

Des ventes dérisoires pour Aphelion en 2026 après une communication peut claire

Une trésorerie drastiquement en baisse passée de 15,5 millions d'euros fin 2025 à 9,9 millions d'euros au 30 juin 2026

Un marché globalement difficile pour une industrie en tension, où les financements deviennent de plus en plus sélectifs

On doit aussi mentionner les récentes grèves qui ont secoué l'équipe parisienne. Les voyants sont vraiment au rouge pour Don't Nod et il ne faut même pas compter sur l'adaptation de Life is Strange en série par Prime Video pour tirer une ressource financière viable puisque la licence appartient à Square Enix. Mais le studio français n'a pas encore baisse totalement les bras. Cependant, sa procédure de sauvegarde et sa restructuration vont s'accompagner certainement d'un coup dur pour l'effectif.

Des licenciements envisagés, jusqu'à 85 postes menacés en France

La procédure de sauvegarde de Don't Nod s'inscrit dans un projet plus large de restructuration. Des coupes budgétaires semblent inévitables, même quand il s'agit des employés. Le groupe envisage ainsi de supprimer jusqu'à 85 postes en France, un nouveau licenciement de taille après les 60 départs fin 2024. L'équipe canadienne, elle, n'est pas concernée.

Dans le même temps, Don't Nod promet de se recentrer sur un seul projet à la fois pour éviter d'éparpiller les dépenses. Tout est fait pour restreindre tant que possible les fuites financières et concentrer l'énergie plus efficacement. Reste à savoir maintenant si ces efforts et ce potentiel licenciement seront suffisants pour sauver le studio qui reste encore l'un des étendards du jeu vidéo français grâce au succès de Life is Strange.