Le studio Don't Nod est dans une situation critique qui l'oblige à prendre des mesures radicales pour se sauver et ça ne pourrait même pas être suffisant.

C'est une bien triste histoire qui se déroule devant nos yeux, le studio Don't Nod pourrait être contraint de fermer définitivement ses portes dans les prochains mois. Tencent n'a pas donné suite à son partenariat avec le studio qui peine désormais à remplir les caisses.

Don't Nod va devoir fermer en 2027 s'il ne trouve aucune solution

Une situation alarmante que nous rapporte le studio lui-même dans son dernier bilan financier. Le créateur de Life is Strange n'a plus suffisamment de fonds pour se maintenir à flot et va devoir faire une transformation organisationnelle en urgence. Le titan Tencent n'est plus derrière en soutien et Don't Nod est dans le rouge. Il enregistre une baisse de chiffre d'affaires de près de 14 % avec une chute des ventes à 3,5 millions d'euros tandis que les coûts de développement ont quant à eux augmenté à près de 2,6 millions d'euros. Le studio travaille en effet toujours sur un jeu narratif basé sur l'une des plus grosses licences de Netflix.

Le constat est sans appel : « la capacité de l'entreprise à poursuivre ses activités dépend en partie de l'obtention de financements externes pour couvrir ses besoins opérationnels et de développement de projets ». Le document est même plus que précis concernant la date butoir puisqu'il est dit noir sur blanc que la situation du studio « représente une incertitude significative quant à sa capacité à poursuivre son activité au-delà du 31 janvier 2027 ».

Des succès critiques, mais des jeux qui ne se vendent pas

Si personne ne vient en aide à Don't Nod, ce dernier sera contraint de mettre la clé sous la porte. Le document explique cette situation critique par « un marché du jeu vidéo profondément transformé » ces dernières années, mais aussi « un financement très sélectif et des conditions d'accès aux ressources nécessaires au développement de la production en constante évolution ». De plus, malheureusement, les derniers jeux de Don't Nod soufflent le chaud et le froid et quand bien même certains sont salués par la critique comme Lost Records ou encore Jusant, « le succès commercial devient de plus en plus difficile à atteindre malgré la qualité reconnue des créations originales du studio ».

Don't Nod prend des mesures radicales, se restructure et va devoir licencier

Don't Nod est donc obligé de prendre des mesures radicales pour limiter la casse, du moins un moment. Le studio va donc restructurer ses équipes en France, une réorganisation qui pourrait conduire à la suppression de près de 90 postes. Un plan essentiel pour assurer la continuité des activités de l'entreprise selon le PDG Oskar Guilbert qui a également affirmé que si les mesures envisagées sont difficiles, ils veilleront à ce que les mesures de soutien nécessaires soient mises en place pour les employés touchés.

Sans soutien, Don't Nod ne se relèvera pas. L'indépendance du studio pèse, une solution serait alors de se faire racheter éventuellement, ce qui n'a pas été mentionné dans le document. Aucune solution autre que la réorganisation n'a de toute façon été soulevée ici. Le studio a tout intérêt à trouver un coup de main auprès d'un autre géant, Tencent ayant visiblement décidé de lâcher l'affaire. Mais dans le climat actuel, alors que des entreprises comme Microsoft et PlayStation licencient à la pelle, il est difficile d'imaginer une issue agréable. On n'est toutefois pas à l'abri d'une bonne nouvelle, on se souvient de ce qu'il s'est passé avec Telltale notamment, repêché après avoir déposé le bilan. Peu importe comment, on espère en tout cas que le vent tournera en la faveur de ce studio qui ne manque clairement pas de talent.