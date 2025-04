La présentation de la Nintendo Switch 2 a permis d'en apprendre davantage sur toute une série d'informations attendues à l'image du prix et de la date de sortie de la console, des fonctionnalités et spécificités de cette machine, ou encore d'une première liste de jeux dont Mario Kart World et Donkey Kong Bananza. Oui, le gorille fera enfin son retour plus de 11 ans après la sortie de Tropical Freeze sur Nintendo Switch. Un tout nouveau titre qui devrait surprendre les fans sur un point.

Un secret de Donkey Kong Bananza révélé par erreur ?

Même s'il y a eu Donkey Kong Tropical Freeze HD et Donkey Kong Country Returns HD, cela fait donc plus d'une décennie que les fans n'ont pas eu le droit à un nouveau jeu. S'il faudra attendre de voir si cette aventure tiendra ou non ses promesses, cet épisode va peut-être marquer un tournant pour l'avenir de la série. Après DK 64, ce prochain titre exclusif à la Nintendo Switch 2 sera à nouveau entièrement en 3D et offrira un environnement complètement destructible où le célèbre gorille pourra utiliser toute sa puissance afin de créer des nouveaux chemins.

Pour le moment, Nintendo ne veut pas révéler le nom du studio en charge de Donkey Kong Bananza. « C'est une très bonne question. Alors restez à l'écoute ! Nous aimons toujours commencer par présenter le jeu, et faire en sorte que les gens se focalisent sur le gameplay. Mais nous aurons des informations à partager sur le studio de développement en temps voulu ». Patience donc...

Cependant, une surprise pour Donkey Kong Bananza a visiblement été dévoilée avant l'heure, et les fans pourraient l'adorer. En effet, sur la page officielle du jeu, on peut voir une version alternative de l'illustration principale du jeu avec une jeune fille qui s'accroche à la cravate rouge et jaune du gorille. De toute évidence, il s'agit d'une version plus jeune de Pauline, la maire de New Donk City dans Super Mario Odysssey, qui était aussi apparue dans le Donkey Kong de 1981. Depuis cette découverte, le visuel a été actualisé, ce qui suggère qu'on est peut-être face à une boulette de la société. Sera t-elle un personnage jouable ? Un sidekick ? Ou fera t-elle une simple apparence durant les séquences non jouées ? Mystère... Pour rappel, Donkey Kong Bananza sera l'un des jeux de lancement de la Nintendo Switch 2 qui sera disponible le 17 juillet 2025.

Source : Nintendo.