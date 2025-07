Alors même qu’il n’est disponible que depuis une petite semaine, Donkey Kong Bananza a d’ores et déjà réussi à s’imposer comme le jeu phénomène de ce mois de juillet. Il faut dire aussi que le retour du héros de Nintendo, qui n’avait pas eu droit à la moindre aventure inédite depuis la sortie de Donkey Kong Country: Tropical Freeze en 2013, était très attendu. Et les joueurs le lui ont bien rendu puisqu’en plus de clamer leur amour pour le jeu à qui veut l’entendre sur les réseaux sociaux, ils lui ont aussi permis d’obtenir un sacré record sur Metacritic.

Donkey Kong Bananza explose les records

Doté d’un joli Metascore de 90, Donkey Kong Bananza figure actuellement à la quatrième place des sorties les mieux notées de l’année par la presse, juste derrière le trio de tête mené par Clair Obscur: Expedition 33 (93), Blue Prince (92), et Split Fiction (91). Enfin, en tout cas si l’on omet la présence des versions Nintendo Switch 2 de The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, qui ont fait un retour inattendu – et quelque peu critiqué par les joueurs – dans le classement avec des Metascores respectifs de 95 et 96.

Quoi qu’il en soit, cela fait donc d’ores et déjà de Donkey Kong Bananza un véritable succès critique auprès de la presse, qui pourrait par conséquent décider de lui accorder une place de choix parmi la liste des nommés au titre de Jeu de l’Année durant les Game Awards 2025. Et elle ne serait pas la seule, puisque les joueurs partagent eux aussi cet avis, si ce n’est plus encore. En effet, à l’heure où sont écrites ces lignes, Donkey Kong Bananza affiche actuellement un score utilisateur de 9.2/10 pour près de 1 400 avis enregistrés.

Et au-delà même du fait de prouver qu’il y a un véritable consensus autour du nouveau titre de Nintendo, cela permet alors aussi et surtout à ce dernier de devenir le jeu le mieux noté de l’histoire de la firme du côté des joueurs. Un sacré record qu’il partage toutefois pour l’instant avec The Legend of Zelda: Majora’s Mask, hit de la Nintendo 64. Mais Donkey Kong Bananza venant tout juste de sortir, il n’est pas impossible qu’il finisse par prendre la tête dans les prochains jours… À surveiller de près, donc !

