À l’occasion de la sortie de son DLC surprise, Donkey Kong Bananza se met à jour avec une série de correctifs et autres nouveautés. Voici tout ce qu’il faut savoir à ce sujet.

Après avoir réussi à s’imposer comme l’un des jeux de l’été sur Nintendo Switch 2, Donkey Kong Bananza est maintenant prêt à prolonger l’aventure de quelques heures supplémentaires en cette période de rentrée. En effet, comme annoncé à la grande surprise générale lors du dernier Nintendo Direct, un DLC baptisé « Île de DK et Course aux émeraudes » est d’ores et déjà disponible pour le titre, qui a pour l’occasion bénéficié d’une petite mise à jour de la part des développeurs.

Une mise à jour est disponible pour Donkey Kong Bananza

Car oui, avant de pouvoir profiter de toutes les nouveautés apportées par cette extension de Donkey Kong Bananza, vous allez naturellement devoir passer par la case mise à jour, avec un patch qui fait entrer le titre dans sa version 2.0.0. Au programme de celui-ci : l’intégration de tous les contenus liés à « Île de DK et Course aux émeraudes », bien sûr, mais aussi quelques correctifs d’usage pour améliorer l’expérience de jeu. Voici le patch notes complet :

Général

Ajout de la prise en charge du contenu pour le DLC payant « Île de DK et Course aux émeraudes » Si vous n’avez pas encore terminé le jeu principal, vous pouvez vous rendre sur l’Île de DK en parlant à Squawks au Racing Layer. Si vous avez terminé le jeu principal, vous pouvez vous rendre sur l’Île de DK en frappant le gong de téléportation après avoir entendu parler de la « Répétition Bananza » par l’Ancien. Une fois arrivé sur l’Île de DK, vous pouvez jouer à Emerald Rush en parlant à Void Kong.

Le nombre de Cristaux de Banandium qu'il est possible de récupérer est passé de 9 999 à 99 999.

Plusieurs autres modifications ont été apportées et des problèmes ont été résolus afin d’améliorer l’expérience de Donkey Kong Bananza.

Comme d’habitude, l’installation de la mise à jour devrait alors débuter automatiquement lors du lancement de votre Nintendo Switch 2. Dans le cas contraire, rendez-vous sur la vignette du jeu, appuyez sur les boutons « + » ou « - » de votre manette, et sélectionnez « Mettre à jour le logiciel ». Il ne vous reste ensuite plus qu’à relancer Donkey Kong Banzanza pour profiter de l’ensemble de ses nouveautés. Pour rappel, « Île de DK et Course aux émeraudes » est disponible au prix de 19.99€ sur le Nintendo eShop.

Source : Nintendo