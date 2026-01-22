Très bonne surprise de l'année 2025, Donkey Kong Bananza a encore de beaux jours devant lui. Nintendo lui offre d'ailleurs une nouvelle mise à jour pour perfectionner l'expérience.

Premier gros jeu de la Nintendo Switch 2 après Mario Kart World l'été dernier, Donkey Kong Bananza a marqué un retour fracassant pour la franchise. Véritable surprise, c'est un titre qui renouvelle complètement l'expérience que nous avions auparavant avec le grand primate. Entre environnement à détruire et bananes à retrouver, il promet des parties très fun. Un mix très bien équilibré qui lui a d'ailleurs valu une nomination au titre de « Jeu de l'année » lors des Game Awards 2025. Si vous aussi vous avez craqué pour cette aventure, sachez qu'elle s'offre une petite mise à jour.

Donkey Kong Bananza s'offre son premier coup de polish de 2026

Un mois après son passage à la version 3.0, Donkey Kong Bananza se permet un nouveau passage au garage. Premier de l'année, c'est l'occasion pour les équipes de Nintendo EPD d'offrir une expérience en plus agréable au public. Le support de Big N a donc dû prendre connaissance de certains soucis rencontrés par les joueuses et les joueurs pour être en mesure de préparer des solutions.

Ainsi, la mise à jour 3.0.1 déployée hier, mercredi 21 janvier 2026, s'intéresse notamment aux langues prises en charge par Donkey Kong Bananza. Le polonais a effectivement été ajouté pour ce qui est des textes. De cette façon, les polonophones pourront lire les interfaces dans leur langue. En revanche, l'audio reste lui en anglais.

En plus de cela, Nintendo assure avoir corrigé « plusieurs autres problèmes ». Sans rentrer davantage dans les détails, on comprend que les développeurs chargés du suivi de Donkey Kong Bananza ont dû régler des soucis de performances, ou bien venir à bout de bugs embêtants. Ce faisant, vous devriez profiter dès à présent d'une expérience plus stable et confortable.

Sorti le 17 juillet 2025, Donkey Kong Banaza est toujours disponible sur Nintendo Switch 2. Le jeu a rencontré un franc succès commercial dans les premières semaines qui ont suivi son lancement. Il a même été élu « Meilleur jeu familial » à l'occasion des derniers Game Awards. Notez d'ailleurs qu'il est jouable à deux en multijoueur local pour partager cette aventure drôle et colorée ensemble.

© Nintendo.