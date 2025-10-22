Cela fait déjà trois mois que Donkey Kong Bananza est sorti exclusivement sur Nintendo Switch 2, avec un résultat visiblement fracassant. Il s'agit pour l'heure de la deuxième exclusivité majeure de la dernière console de Big N, derrière Mario Kart World, et qui a accueilli le mois dernier un premier DLC : l'Île DK et Course aux Émeraudes, qui rajoutait un nouveau niveau et de nouveaux défis via un mode de jeu type roguelike. Suite à un lancement aussi explosif, la mascotte simiesque se pose un peu et en profite donc pour se mettre tranquillement à jour et passer en version 2.0.2.

Une mise à jour de Donkey Kong Bananza qui donne de la voix à Pauline

Après la mise à jour du mois précédent visant principalement à supporter l'arrivée coup de poing du DLC le jour même du grand Nintendo Direct de septembre 2025, cette nouvelle version 2.0.2 de Donkey Kong Bananza s'avère encore extrêmement légère en changements. À tel point que les notes de patch ne mettent en avant qu'un seul correctif pour un bug qui faisait que la voix de Pauline ne s'activait parfois pas quand DK ramassait un fossile. L'autre ligne de la mise à jour indique « plusieurs changements et des corrections d'autres problèmes pour améliorer l'expérience », sans plus de précision.

En parallèle de cette mise à jour, Donkey Kong Bananza se prépare par ailleurs à accueillir la semaine prochaine un nouvel événement en lien avec son DLC. Celui-ci permettra de récupérer deux nouvelles figurines à exposer sur l'Île de DK. Évidemment, cela implique de posséder le jeu de base, ainsi que son extension vendue à 19,99 euros notamment sur le Nintendo eShop. Voici en attendant les notes complètes de la mise à jour :

Problèmes résolus

Correction du problème empêchant parfois la voix de Pauline de se déclencher lors de l'acquisition d'un fossile dans les versions 2.0.0 et 2.0.1 de Donkey Kong Bananza.

D'autres modifications et corrections ont été apportées pour améliorer l'expérience de jeu.

Comme d’habitude, l’installation de la mise à jour devrait alors débuter automatiquement lors du lancement de votre Nintendo Switch 2. Dans le cas contraire, rendez-vous donc sur la vignette du jeu, appuyez sur les boutons « + » ou « - » de votre manette, et sélectionnez « Mettre à jour le logiciel ». Il ne vous reste ensuite plus qu’à relancer Donkey Kong Bananza pour profiter de l’ensemble de ses nouveautés.