Cela fait en effet seulement deux mois que Donkey Kong Bananza a fait son entrée exclusivement sur Nintendo Switch 2, et il figure clairement parmi les plus gros jeux actuellement disponibles sur la console. Mais Big N n'en a pas tout à fait terminer avec ce cher gorille, puisque le Nintendo Direct d'aujourd'hui a fait une véritable annonce coup de point en présentant son premier DLC.

Donkey Kong Bananza reçoit un nouveau DLC de manière choc

Les possesseurs d'une Nintendo Switch 2 ont à peine eu le temps de souffler après la destruction sans pareille de Donkey Kong Bananza que la mascotte simiesque remet déjà le couvert. Le grand Nintendo Direct de ce 12 septembre 2025 a en effet annoncé un DLC payant pour le titre exclusif à la Nintendo Switch 2, baptisé L'ïle de DK et la Course aux Émeraudes. Comme son nom l'indique, il permettra à DK de visiter l'ïle dont il est originaire, ainsi que de nouveaux défis une fois le jeu entièrement terminé, sous la forme de la fameuse Course aux Émeraudes, où il faudra cogner le plus de pierres vertes possible pour récupérer diverses récompenses.

Les nostalgiques de la licence n'ont d'ailleurs pas à attendre bien longtemps, puisque ce DLC de Donkey Kong Bananza sort officiellement... aujourd'hui ! En prime, le jeu de base s'offre par ailleurs une démo gratuite sur le Nintendo eShop, si d'aventure vous n'aviez pas encore eu l'occasion d'essayer l'un des meilleurs titres actuellement disponibles sur la Nintendo Switch 2.

Source : Nintendo