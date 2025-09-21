Avis aux fans de Donkey Kong Bananza, de jolis cadeaux sont disponibles dès maintenant, grâce au Nintendo Switch Online. Il faudra donc être abonné pour en profiter !

La Nintendo Switch 2 est disponible depuis plusieurs mois et ses exclusivités commencent à arriver au compte-gouttes. L’une d’entre elles, Donkey Kong Bananza, a d’ailleurs fait énormément de bruit. Le jeu est une franche réussite et les joueurs se sont jetés dessus par millions. D’ailleurs, pour celles et ceux qui sont abonnés au Nintendo Switch Online, sachez que des cadeaux arrivent pour fêter l’arrivée du DLC Île de DK et Course aux Émeraudes.

Des cadeaux aux couleurs de Donkey Kong Bananza pour les abonnés Nintendo Switch Online

Oui, Donkey Kong Bananza a déjà droit à un premier DLC Île de DK et Course aux Émeraudes comprenant de nouvelles zones à explorer et d’autres surprises. Pour fêter ça, Nintendo prévoit quelques petits événements pour les abonnés au Nintendo Switch Online. Dès maintenant, une campagne est lancée et vous permettra de récupérer des icônes, des cadres et autres arrière-plans en échange de pièces platine que l’on obtient de différentes manières grâce à l’abonnement Nintendo Switch Online.

La première vague de cadeaux numériques est actuellement disponible et ce jusqu’au 25 septembre. D’autres vagues sont également prévues avec à chaque fois de nouveaux objets numériques à collectionner pour personnaliser votre profil Nintendo. Les icônes de personnages coûteront 10 pièces platine et représenteront tous les héros de l’univers DK comme Donkey Kong, Pauline, le rhinocéros ou encore Diddy Kong. Les cadres et arrière-plans quant à eux seront aussi dans le thème et coûteront 5 pièces platine à l’unité.

1ere vague : du 19 au 26 septembre

: du 19 au 26 septembre Vague 2 : du 26 septembre au 3 octobre

: du 26 septembre au 3 octobre 3e vague : du 3 au 10 octobre

: du 3 au 10 octobre Dernière vague : du 10 au 17 octobre.





Notez que si vous devez posséder un abonnement Nintendo Switch Online pour profiter de l’offre, il n’est cependant pas nécessaire d’avoir le jeu et son DLC. Pour rappel, Donkey Kong Bananza est actuellement disponible en exclusivité sur Nintendo Switch 2 tout comme son DLC Île de DK et Course aux Émeraudes.