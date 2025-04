Trois mois après Country Returns HD, l'iconique Donkey Kong a fait un retour très remarqué dans le cadre du Nintendo Direct dédié à la Nintendo Switch 2. La mascotte simiesque de Big N va revenir en force sur la console à venir le 5 juin, et ça risque de faire très mal.

Un Donkey Kong qui a la banane casse tout sur Nintendo Switch 2

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Nintendo a frappé un grand coup avec la présentation de la Nintendo Switch 2. Nous savons maintenant qu'elle sortira le 5 juin, et sera accompagné d'un florilège de jeux comme l'exclusivité Duskbloods de FromSoftware, ou encore des versions améliorées de titres de la première Switch comme Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Dans le rang des grosses exclusivités à venir sur la console, nous avions droit parmi les dernières annonces du Nintendo Direct à un nouveau jeu Donkey Kong en 3D, baptisé Bananza.

Notre singe préféré revient donc dans une aventure grand format, et en meilleure forme que jamais. Nous avons en effet pu le voir semer une sacrée pagaille dans les niveaux qu'il parcoure. Donkey Kong y aborde également une apparence plus jeune, comme pour illustrer toute la fougue mise en avant par le trailer ci-dessous de Bananza. Celui-ci utilisera en effet une force herculéenne pour creuser d'énormes trous, porter à peu près n'importe quoi et lancer avec une puissance prodigieuse. Hulk aurait potentiellement du souci à se faire.

Contrairement à d'autres titres présentés lors de ce grand Nintendo Direct, Donkey Kong Bananza arrivera cependant avec un peu de retard : le 17 juillet 2025. La firme japonaise en a également annoncé les prix : 70 euros en format dématérialisé, et 80 euros en format physique.

Source : Nintendo sur YouTube