Ce 17 juillet 2025 marque l'arrivée fracassante de Donkey Kong Bananza, la seconde exclusivité majeure de la Nintendo Switch 2 sortie le 5 juin, après Mario Kart World. En attendant de connaître l'avis des joueurs, le titre remettant en scène la mascotte simiesque de Big N a connu un très joli succès critique, notamment dans nos colonnes, grâce à son gameplay très fun centré sur la destruction totale. Cette nouvelle exclu permettait également de montrer davantage ce que la Switch 2 a dans le ventre. La performance technique du jeu mérite-t-elle également son lot de bananes ? Digital Foundry a disséqué la bête pour fournir un avis éclairé sur la question.

Des arguments techniques coups de poing pour la Nintendo Switch 2 avec Donkey Kong Bananza ?

Sur le papier, la Nintendo Switch 2 propose un bond technique fulgurant par rapport au hardware vieillissant de sa grande sœur. Meilleures performances, avec les promesses d'un framerate pouvant atteindre les 120 FPS, meilleure résolution jusqu'en 4K, et support du DLSS pour améliorer encore l'ensemble figuraient parmi les gros arguments de vente de la console. Comment s'en sort-elle donc avec Donkey Kong Bananza, sa deuxième exclusivité majeure en date ?

Si l'on croit Digital Foundry, le résultat serait « quelque peu mitigé ». Concernant le framerate, les experts ont relevé que le jeu tombe souvent à 30 FPS dans certaines animations et, plus gênant encore, durant des combats de boss, sans visiblement jamais remonter plus haut. La vidéo ci-dessous signale également que Donkey Kong Bananza souffre de pop-in quand on explore ses différents niveaux, et que l'éclairage s'avère déjà un brin daté, voire moins réussi que la version Switch 2 de Super Mario Odyssey.

S'agissant de la résolution, Digital Foundry a relevé que Donkey Kong Bananza tourne sur la Switch 2 en docké en moyenne entre 1080 et 1200p grâce à la résolution dynamique, et déplore un peu d'aliasing. En mode portable, le titre tournerait en 1080p constant, avec donc une qualité d'image très correcte, même si la qualité visuelle du jeu se montre, d'après eux, bien en deçà des standards actuels. Digital Foundry conclut son analyse en indiquant que Donkey Kong Bananza souffre déjà des « compromis inhérents à un appareil tel que la Switch », sans que cela ne nuise toutefois outre mesure au fun contagieux que son gameplay destructeur et spectaculaire procure.

Source : Digital Foundry sur YouTube