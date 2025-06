Annoncé en parallèle du jeu Donkey Kong Bananza, un nouvel amiibo double figurine mettant en scène Donkey Kong et Pauline est désormais disponible en précommande chez plusieurs revendeurs. Prévu pour sortir le 17 juillet 2025, cet accessoire promet déjà de séduire les fans de Nintendo et les collectionneurs d’amiibo.

Un duo emblématique pour Donkey Kong Bananza

Nintendo enrichit sa collection d’amiibo avec une nouvelle figurine double mettant en scène Donkey Kong et Pauline, les protagonistes du jeu Donkey Kong Bananza. Prévue pour une sortie le 17 juillet 2025, cette figurine est disponible en précommande chez plusieurs revendeurs au prix de 21,99 €. Cette figurine amiibo offre des bonus exclusifs dans le jeu DK Bananza.

En la scannant sur une console Nintendo Switch 2, les joueurs débloqueront la robe de diva de Pauline, une tenue inédite pour le personnage. De plus, des panneaux KONG dorés apparaîtront, pouvant exploser à l’impact lorsqu’ils sont lancés ou balancés, ajoutant une dimension stratégique au gameplay.

Un jeu attendu

Pour rappel, dans Donkey Kong Bananza, DK et Pauline unissent leurs forces pour empêcher la redoutable société VoidCo de mettre la main sur les cristaux de banandium. Pour cela, ils doivent explorer des environnements souterrains destructibles à la recherche du Cœur de la planète. Le jeu met en avant une nouvelle mécanique centrale : la destruction du terrain, qui permet d’ouvrir des chemins ou de créer des solutions originales aux puzzles environnementaux.

L’énergie récoltée, appelée bananergy, permet à Donkey Kong de se transformer en différents animaux, comme une autruche ou un zèbre , chacun doté de capacités spécifiques. Pauline, quant à elle, joue un rôle essentiel grâce à son chant, qui active ces transformations et repousse les ennemis. Il est même possible de jouer en coopération locale, avec un joueur contrôlant le fameux singe et l’autre Pauline.

Le jeu proposera également un arbre de compétences, un mode DK Artist basé sur les nouvelles fonctionnalités des Joy-Con de la Nintendo Switch 2, et un mode GameShare, permettant à deux joueurs de jouer ensemble sur deux consoles avec une seule copie du jeu.

Source : Nintendo