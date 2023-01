À l'écriture de cet article nous sommes le 4 janvier 2023 et l'année commence en beauté (non) avec une triste nouvelle pour la licence Donjons et Dragons qui s'en sort finalement assez mal, malgré l'annonce et la production d'un tout nouveau film sur la licence avec pas mal d'acteurs hollywoodiens (Hugh Grant, Michelle Rodríguez, Chris Pine). En effet, le journaliste Jason Schreier de chez Bloomberg reporte une flopée d'annulations et de licenciements au sein Wizards of the Coast, la maison de Donjons et Dragons et de Magic.

Un début d'année bien triste pour Donjons et Dragons

Ainsi Wizards of the Coast annule pas moins de cinq jeux non annoncés, la société cherchant à se recentrer sur des jeux "stratégiquement alignés sur le développement des marques existantes". Dans le lot il y a peut être ce gros jeu Donjons et Dragons non annoncé qui était développé sous Unreal Engine 5 et dont on vous parle au sein de cette news. Dans le même temps et pour suivre cet objectif, le changement de stratégie de l'entreprise va entraîner le licenciement d'au moins 15 personnes qui auront toutefois et c'est le plus important, la possibilité de postuler ailleurs au sein de Wizards of the Coast.

Mais hélas cette réorganisation touchera durement plusieurs studios indépendants tels que Otherside Entertainment, basé à Boston, et Hidden Path Entertainment, basé à Bellevue, Washington, qui travaillaient tous deux sur des jeux pour Wizards of the Coast. On se doute que c'est un coup dur et qu'il risque d'être bien difficile d'avaler la pilule.

On pourra se consoler (maigrement) on se disant que Baldur's Gate 3 par Larian Studios et qui est également édité par Wizards of the Coast n'est pas concerné par ce changement brutal de politique. Enfin, notons que cela intervient aussi avec des difficultés financières chez Hasbro (maison mère qui possède Wizards of the Coast ), dont les actions ont fait un bond en arrière de 40 % l'an dernier.