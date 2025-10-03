Un jeu Donjons & Dragons en préparation, plutôt prometteur, vient d’être tout simplement annulé. C’est un vrai coup dur pour son studio, qui a pris une décision radicale en conséquence.

Mauvaise nouvelle pour les fans de Donjons et Dragons. Le studio suédois Starbreeze vient d’annoncer l’annulation pure et simple de Project Baxter. Ce titre, prévu initialement pour 2026, ne verra finalement jamais le jour. Et pour ne rien arranger, 44 employés vont perdre leur poste dans le cadre de cette réorganisation.

Un projet Donjons et Dragons abandonné avant même de voir le jour

Révélé en 2023, Project Baxter devait être une nouvelle adaptation de l’univers Donjons et Dragons. Mais après un examen stratégique, la direction de Starbreeze a choisi de tirer un trait dessus. Selon le studio, cette décision est douloureuse mais nécessaire pour assurer son avenir.

À la place, Starbreeze veut concentrer tous ses efforts sur Payday, sa licence phare. Le PDG Adolf Kristjansson a expliqué que la série reste l’un des piliers du jeu vidéo coopératif, avec un potentiel énorme pour les années à venir. Le but est simple : produire plus de contenu, fidéliser les joueurs et replacer le studio au centre du genre “casse et braquage”. Une partie des développeurs travaillant sur Donjons et Dragons (Project Baxter) rejoindra les équipes de Payday. Mais environ quarante postes vont disparaître. Starbreeze espère qu’avec cette restructuration, l’entreprise redeviendra rentable dès l’an prochain.

Un contexte difficile

Ce choix ne tombe pas par hasard. Depuis plusieurs années, Starbreeze enchaîne les difficultés. Le lancement de Payday 3 en 2023 avait été un échec, plombé par des problèmes de serveurs. Les ventes n’avaient pas suivi et l’ancien PDG avait été écarté. Une première vague de licenciements avait déjà eu lieu fin 2024. Aujourd’hui, la nomination d’Adolf Kristjansson en mars 2025 devait marquer un nouveau départ. Mais l’abandon du jeu Donjons et Dragons Project Baxter rappelle que le chemin reste encore long pour stabiliser le studio.

Malgré tout, Starbreeze tient à souligner que les travaux réalisés sur Project Baxter ne sont pas perdus. Une partie des idées et de la créativité développées pourrait nourrir de futurs projets. Le studio a d’ailleurs remercié chaleureusement l’équipe ainsi que Wizards of the Coast, propriétaire de la licence Donjons et Dragons, pour leur soutien.

Source : Starbreeze